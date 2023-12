Kdo vzal na vědomí obsah titulku a ví, co znamená, pochopil, že chodím kolem horké kaše. Uložto.cz vypadá jako internetová adresa a však to taky je internetová adresa. Rekviem, v přeneseném slova smyslu, je bědování nad něčím, co už není. Ano, Uložto.cz je od 1. prosince nedostupné. Tato webová stránka vedla k virtuálnímu prostoru, do kterého jste mohli ukládat texty. Obrázky. Počítačové programy. Muziku a filmy.