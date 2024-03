Scholz kontra Macron. Němci a Francouzi jsou tak trochu „nespolehliví spojenci“

Jasná záruka od Scholze přišla poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron začal před třemi týdny spekulovat o vyslání „pozemních vojsk“ na Ukrajinu. Scholz to okamžitě veřejně a striktně odmítl.

Navázal na to, že už delší dobu odmítá poslat na Ukrajinu střely Taurus, protože jejich použití by vyžadovalo přítomnost německého personálu na Ukrajině. To je sice technicky pravda, ale v zásadě by to požadovalo vojenské poradce a experty, nikoliv pozemní jednotky, které by se střetávaly s Rusy.

Vyslání vojáků na Ukrajinu je nejčervenější z Scholzových „červených linií“. Už během druhého výročí ruské agrese na Ukrajině se kancléř zaručil, že Německo se nebude angažovat ve válce přímo a že jde o fakt, na který se mohou němečtí vojáci spolehnout. Scholz to tvrdí tak kategoricky, že si Münchau nedokáže představit, jak by mohl změnit názor, kdyby se změnily okolnosti.