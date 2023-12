Proč oni ano, a my ne? A nepěstuje si stát v lékařích novou aristokracii?

Ukázkou je zákon, který před nějakými dvaceti lety udělal z myslivecké stráže veřejné činitele, úřední osoby. Na voliče to působilo tak, že stát povýšil myslivce na jakousi panskou vrstvu.

Čímsi podobným zavání úvaha, že problém lékařů, jejich služeb, přesčasů a odměňování vyřeší výsluhy. Že když má lékař odslouženo tolik směn, že tím naplní čas nutný k odchodu do důchodu, tak aby neodcházel, bude k platu dostávat výsluhy.

Ta myšlenka se opírá o racionalitu. Ale jak ji budou vnímat nelékaři, občané, voliči? I voliči této vlády? Neřeknou si, že výsluhy patří zaměstnancům státu v rizikových profesích? Vojákům, policistům, hasičům? Že už na jejich výsluhy platí český stát dost, leckdy víc než státy jiné? A jsou u nás všichni lékaři zaměstnanci státu?

Možná si voliči položí otázku, kde se to všechno zastaví. Začalo to diskusí o změnách zákoníku práce, pak o přesčasech, teď se zvažují výsluhy. Dost lidí se zeptá: Nepěstuje si stát v lékařích novou aristokracii? Proč oni ano, a my ne?