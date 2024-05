Viníci atmosféry nenávisti. Je třeba si uvědomit, že je kolektivním dílem

Za vyzdvižení stojí fakt, že Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini coby odcházející a nastupující hlavy státu společně oslovili občany Slovenska.

A hlavně to, co řekla Čaputová: „Atmosféra nenávisti byla naším kolektivním dílem.“ Jen velmi málo politiků dokáže říci něco, co míří i do vlastních řad. Uvědomují si to lidé v obou táborech?

Ta otázka je základní pro výzvy k překlenutí jakékoliv rozdělené společnosti. Je to úkol, který nelze splnit na rozkaz zvenčí. Jeho předpokladem je právě to, co ve čtvrtek řekla prezidentka Čaputová.

Uvědomit si, že atmosféra nenávisti je v posledku naším kolektivním dílem. I když k ní někdo přispívá více a jiný méně, nikdy nemá jen jednoho viníka.