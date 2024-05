Slovensko na ARO. Premiér Fico je mimo ohrožení, jeho země ještě zdaleka ne

Slova o válce začali používat po atentátu na premiéra Roberta Fica sami slovenští politici. Samozřejmě ti vládní – i oni se cítí být zasaženi ranami vystřelenými na jejich šéfa. „Země stojí na prahu občanské války“, „začala politická válka“ atd. Užuž se zdálo, že situaci zklidní odcházející a nastupující hlava státu. Jenže na kulatý stůl lídrů parlamentních stran plánovaný na úterý, k němuž společně zvali Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini, prý ještě nedozrál čas.

Co s tím? Uhasit sebevětší problém na mezinárodní úrovni se zpravidla podaří i díky tomu, že úkol řeší lidé s vybranými způsoby a žádný národ si před okolním světem nechce uříznout ostudu. Doma se ale někdy i bouchá do stolu a zvyšuje hlas. A to nejen na Slovensku.