Desatero nás chrání před chaosem

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) - Když jsem si položil otázku, co pro mě znamená víra, zjistil jsem, jak široké téma to je. Věřím v Boha, věřím v sám sebe, věřím v lepší společnost, věřím v lásku, respekt nebo toleranci? Pro mě je víra Desatero. Prastarý křesťanský kodex, který udržuje společnost v mantinelech, chrání ji před chaosem a obsahuje všechno, čím by se měl každý člověk řídit.