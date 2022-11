Neuvěřitelné se stalo skutečností, obnovili jsme školu

V loňském roce přišel na obecní úřad Sudice boskovický evangelický farář s nápadem obnovit základní školu a otevřít také mateřskou školku. Využít k tomuto účelu chtěla církev právě svoji historickou budovu. A tak začala velmi intenzivní a přátelská spolupráce s evangelickou církví a obecním úřadem.

Nápad to byl velmi ambiciózní především kvůli krátké časové přípravě, neboť teprve v březnu 2022 obdrželi od ministerstva školství registraci a výuka měla být zahájená již od září. Budovu bylo nutné stavebně zrekonstruovat a dostatečně vybavit.

Od té doby jsem často slýchala od našich občanů otázky typu: „Myslíš, že to bude pravda?“ „Bude škola nebo ne?“ Na jednu stranu bylo vidět, že by si to naši občané moc přáli, ale moc tomu nevěřili. Přesto téměř neuvěřitelné, se stalo skutečností.

Nebylo by tomu však, kdyby neexistovala pozitivní urputnost pana faráře Bureše, který tomu dával ten správný impuls a budil nadšení v ostatních. A také klidné a rozvážné nové paní ředitelky Hamalové, která vše zastřešovala především legislativně. A dále boskovických architektů a projektantů manželů Syrovátkových, kteří do toho dali nejen svoji odbornost, ale i osobní nasazení, když ubytovávali řemeslníky doma a dělali jim servis, aby mohli fungovat a jejich práce navazovala na další kolegy odborníky. A kdyby nebylo mnoha dobrovolných brigádníků, kteří o víkendech pomáhali s přípravnými pracemi a několik měsíců doslova dýchali kvanta prachu. Už jen kvůli těmto skvělým lidem bylo potřeba, aby se dílo podařilo!

Samotná rekonstrukce stála také evangelickou církev nemalé finance. Obec Sudice na rekonstrukci přispěla částkou dva a půl milionu korun českých. Byla vyhlášena veřejná sbírka na dovybavení školy. I zde se projevila úžasná solidarita lidí. Přispěli obyvatelé obce i z okolí, dále firmy z regionu a také evangelické farnosti a jejich členové z celé republiky. Vybráno bylo 890 tisíc Kč.

S kolegy v zastupitelstvu jsme se jednomyslně shodli na podpoře i na tom, že je potřeba obec rozvíjet i tímto směrem. Vidíme v tom jednu velmi důležitou věc. Pro někoho možná banální, ale pro ty, kteří vidí dál do budoucnosti, je zcela zásadní. Jde o to, že pokud sudické děti přestaneme od jejich 2,5 roku každé ráno vozit pryč z obce do jiných školek a ony zde zůstanou co nejdéle, vybudují si sounáležitost ke své rodné obci a lépe tu zapustí kořeny. Což je pro budoucnost velmi důležité a nelze zaplatit penězi.

Budeme dále podporovat fungování nové školy a školky třeba v tom, že dovybavíme náš nový dvouhektarový park v centru obce. Je osázen divoce rostoucími dřevinami, které se vyskytují jen u nás. Bude třeba k dřevinám dát jmenovky a popisy. Pořídíme také výukové venkovní panely a větší altánek, aby se děti mohly učit i venku. Dále pro tělocvičné účely vybavíme park workoutovými prvky.

Obec nám ožila! Má to také pozitivní vliv i na naše starší občany. Radují se z dětí na procházkách a mají pocit, že obce je veselá i přes týden, kdy většina obyvatel odjela pracovat.

Ráda bych popřála, aby se u nás v obci děti, učitelský sbor i rodiče cítili dobře a v budoucnu vzpomínali na školu i školku s láskou. A vedení Českobratské církvi evangelické velmi děkuji, že této myšlence dalo zelenou. Je to záslužný počin, který spojil mnoho lidí a dětem i obci udělal radost. Moc si toho v dnešní době vážíme.