Zvýšení cen energií se promítne i do služeb a stavebnictví

Neustále ale budovy renovujeme a staráme, protože chceme být zodpovědnými hospodáři. Kromě toho samozřejmě řešíme veškeré nutné opravy a úpravy včetně zateplení, což nám šetří náklady

na energie.

Úsporu tepla přináší také instalace monitoriovacího zařízení na klima. Na příklad v 21. mateřské škole jsme dali osadit jednotlivé místnosti měřiči teploty a vlhkosti. Tyto hodnoty zároveň posloužily jako podklad k autonomní regulaci teploty každé místnosti. Regulace topení se spouští po překročení, nebo nedosažení nastavené optimální teploty dle potřeb personálu. Mimo aktivní provozní čas školky je budova temperována na nižší teplotu.

Chci proto jednat také o rozsahu vánoční výzdoby. Odhadem jsme ale zjistili, že LED osvětlení, které máme relativně krátce, není ve výši spotřeby až tak finančně náročné, což je dobrá zpráva.

Zvýšení cen energií se nám bohužel promítne do všech zakázek v oblasti služeb a stavebnictví, a tedy i do rozpočtu městské části, což samozřejmě řešit musíme. Již dříve jsme ale avizovali, že Město Plzeň zatím nepřistoupí ke zvýšení ceny jízdného v městské hromadné dopravě.

Musíme se také dívat do budoucna. Do dalších let bych rád uskutečnil projekty na zvýšení energetické soběstačnosti a snížení našich nákladů: instalací úsporných zařízení, zavedení regulace vytápění nebo tepelných čerpadel. Uvažuji i nad případnou malou fotovoltaickou elektrárnou. Líbila by se mi

na střeše našich budov a řešit chci také přechod na LED světelné zdroje, např. u našeho kulturního domu Šeříkovka.