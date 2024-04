Mlčet nemusí být zlato. Nevíme ani, proč o střelbě na fakultě nesmíme vědět skoro nic

Jenže my nevíme po téměř čtyřech měsících skoro nic a vypadá to, jako by se toto tajnůstkářství odvíjelo od přání ministra vnitra.

Ten, bezprostředně po střelbě, napochodoval před mikrofony a kamery, načež autoritativně prohlásil, že zásah policie byl v pořádku. Následně vypustil do vzduchu dezinformaci o jedné sociální síti a pak informace pečlivě dávkoval.

Nevíme, s jakou motivací pachatel střílel, nevíme, proč si vybral zrovna budovu fakulty na náměstí Jana Palacha, a ne jinou. Žel ani nevíme, proč nesmíme vědět skoro nic.

Řeči o tom, že média by adorovala vrahouna, nedávají mnoho smyslu, nic takového se neobjevilo. Informace mohou být třeba i užitečné, mohou otevírat veřejnou debatu. Věčné mlčení není řešením, a to ani pro ministra vnitra.