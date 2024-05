Názor

Světové festivaly mládeže a studentstva patřily do ideologické pokladnice minulého světa. Od toho prvního, který se konal roku 1947 v Praze pod heslem „Mladí, spojme se, kupředu za trvalý mír!“, až po ty v Moskvě (1985) a Pchjongjangu (1989) pod hesly „Za antiimperialistickou solidaritu, mír a přátelství!“. Po pádu komunismu sice následovaly další, naposled v roce 2017 v Moskvě a Soči, ale už to nebylo to pravé ořechové, že.