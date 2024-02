Sytí žalují na hladové. Možná by pánům nezaškodilo podívat se na problém jinou perspektivou

Na nevybíravé, urážlivé, či dokonce výhrůžné reakce občanů upozornil soudce Baxa již několikrát. Je asi samozřejmé, že tyto projevy společně s prezidentem odsoudí. Je to dost nepříjemné a v případě vyhrožování též nepřijatelné.

Jenže móda sezony velí politikům pohoršovat se v souvislostech: rozpočtové odpovědnosti, dezinformačních kampaní cizích mocností...

Možná by pánům nezaškodilo podívat se na problém jinou perspektivou. Jsou nejvyššími představiteli státu, moci, je o ně všestranně postaráno a těší se maximální ochraně. Ti, kteří si soudcům stěžovali (či spílali), mohli být jen na svůj důchod odkázaní nešťastníci s neveselou perspektivou, propadlí pocitu, že na ně systém kašle. Ano, nikoho to neomlouvá a neslušnost je špatná.

K nejvyšším funkcím patří i schopnost snést kritiku. Ale vypadá to spíš, jako by si na hostině stěžovali velmoži na to, že někomu v okolí kručí v břiše.