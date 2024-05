Názor

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl ruskému parlamentu odvolat Sergeje Šojgua z postu ministra obrany a na jeho místo jmenovat dosavadního prvního místopředsedu vlády Andreje Bělousova. Vzhledem k tomu, že co v Rusku Putin navrhne, to se stane, je vymalováno. Co ale znamená to, že Putin odvolal svého starého kumpána Šojgua, se kterým chodil na lov a na ryby?