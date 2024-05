Šamany odkojený Šojgu končí, přichází ekonomický technokrat Bělousov. Co se od něj dá čekat?

„Je třeba začlenit ekonomiku silového bloku do národního hospodářství, udělat to tak, aby to bylo v souladu s dynamikou současné doby,“ odůvodnil změnu v rámci rekonstrukce vlády po prezidentské inauguraci mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. A ačkoli výměna ministra není v ruském systému ničím, co by bylo nějak zásadní událostí’ u šéfa armádního kolosu, který vede prakticky dvě války (na Ukrajině a v Sýrii) a usilovně se připravuje na třetí (s NATO), to významná věc je. Co to bude znamenat pro další vývoj války na Ukrajině i pro Rusko samotné?

Sergeje Šojgua (68) střídá Andrej Bělousov (65). Jsou to dvě naprosto rozdílné postavy. Šojgu pochází z Tuvinské republiky na Sibiři, kde většina ze tří set tisíc obyvatel vyznává tibetský budhismus a určitá část šamanismus. Narodil se ruské matce a tuvinskému otci, sám se přitom považuje za Tuvince s vřelým vztahem ke svému národu, dokonce usiloval i o převedení ruské metropole z Moskvy na Sibiř.