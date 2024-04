Trojský kůň ministra Rakušana? Před volbami teď bude malovat věci na růžovo

Názor

Všichni asi ze školy známe řeckou báji o Trojském koni. Zmíněný oř byl darem, který v sobě ukrýval skupinu vojáků. Skupinka obléhajících Řeků pod vedením Odysseovým se ukryla do velkého dřevěného vraníka a zbytek odplul do úkrytu. Když Trojané vtáhli koně do města, Odysseovi muži v noci otevřeli bránu a učinili tak poslední krok k záhubě kdysi hrdého města jménem Troja.