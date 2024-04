Putin a ticho z Washingtonu. V USA může po volbách nastat politický chaos a rozvrat

Podobné zkušenosti bývají formativní. Lekce roku 1989 pro Putina je ta, že impéria se mohou rozpadnout v důsledku vnitřních rozbrojů. Putin nyní doufá, že podobně zmlkne Washington a pak bude následovat kolaps amerického impéria.

Viděno z Moskvy jsou možnosti lákavé. Pokud bude zvolen Donald Trump prezidentem, ocitne se celá západní aliance pod bezprecedentním tlakem. Trump může iniciovat změny – jako je zrušení podpory Ukrajiny nebo odchod Ameriky z NATO – a ruské cíle budou dosaženy.

Další možnost je, že změn bude dosaženo i beze změn v politice Bílého domu. Po zvolení Trumpa může americká společnost upadnout do chaosu. Amerika se ponoří do vnitřních konfliktů a ztratí schopnost projektovat svůj vliv do světa.