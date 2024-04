Vrátí se Ukrajinci domů? Ani náhodou. Udělají vše pro to, aby žili u nás

Nerýsuje se to, po čem už dlouho volají leckteří našinci? Že Ukrajinci mají bojovat doma. Že když se nastolí přísnost, povede k tomu, že se jich dost na Ukrajinu vrátí. Jenže když se to udělá hrubě, realita může být jiná.

Když někdo uteče před válkou, udělá vše pro to, aby se nevrátil. Až do amnestie se nevraceli ani Američané, kteří utekli do Kanady před odvody do vietnamské války. Navíc v odvodovém věku jsou i Ukrajinci, kteří u nás žijí a pracují už roky.

Pokud se Ukrajincům zpřísní šance na legální pobyt, udělají vše pro to, aby tu žili ilegálně. S tím, že budou mimo oficiální systém práce, zdravotnictví i daní.

Suma sumárum. Na výsledek v podobě návratu na Ukrajinu bychom sázet neměli. Na to, že ta situace povede k rozvoji sociálních patologií, lze vsadit daleko snáze. Přál by si toto vyznění kdokoliv ze zúčastněných?