Názor

V amerických médiích přibývá článků, které konstatují, že ukrajinská protiofenziva se zastavila nebo nedosáhla cílů. Minulý týden to napsal deník The Washington Post. Tvrdí to i komentátor deníku The Wall Street Journal Walter Russell Mead. Nejde tedy jen o tradičně protiukrajinsky naladěné komentátory, jako je bývalá hvězda Fox News Tucker Carlson. Narativ o nezdařené protiofenzivě přechází na Západě do mainstreamu. Píše o tom i britský deník Financial Times. Leckoho to zlobí, ale je to realita.