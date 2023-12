Umíme vyjít s počasím? Dříve to lidé taky zvládali, a to nebyli poučení jako my

Přitom nejsou v tomto období výjimečné. V bitvě u Slavkova (2. 12. 1805) ustupovali Rusové přes zamrzlý rybník a led se pod nimi prolomil. Taková byla zima. Když byl pohřbíván František Josef I. (30. 11. 1916), v zasněžené Vídni to vypadalo jako teď v Praze, dokládají filmové záběry. A přece se to zvládlo.

Proč my, lidé poučení, tyto kalamity moc nezvládáme? Přitom tady nejsou třeba biliony. Stačí dodržovat pravidla provozu kamionů na dálnicích. Nebo z nich – jak to udělali v Bavorsku – kamiony včas vyloučit. A pak ohlídat to, co se před sto, ba dvěma sty lety nepočítalo: důsledky závislosti na stálé dodávce elektřiny. Co si z toho přebrat? Třeba to, že i v době, kdy se mluví hlavně o klimatu, je užitečné věnovat pozornost počasí a staré dobré meteorologii.