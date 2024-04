Ale ani to by podle Rachmana nemuselo znamenat prohru Ukrajiny. I evropský vojenský průmysl se nakonec probouzí do akce. Schválený balík se týká také pomoci pro Izrael a Tchaj-wan.

Dohromady to ukazuje, jak Amerika a její klíčoví spojenci v Evropě a v Asii vnímají svět. Všechny tyto finanční zdroje mají zatlačovat to, čemu generál Chris Cavoli – velitel amerických sil v Evropě – říká „nepřátelská osa“ (axis of adversaries), tedy Rusko, Írán, Čína a Severní Korea.