Trable s Velikonocemi. Akce na záchranu svátků jara probíhají všude po světě

Názor

Souhlasím s Markem Hudemou, který vyjádřil na serveru Lidovky.cz názor, že svátky jara nám moc nevzkvétají. S Velikonocemi je u nás poslední dobou opravdu pořád nějaká potíž. Přestože by to měl být, kromě radosti z dvojnásob prodlouženého víkendu, prémiový svátek křesťanstva number one, řečeno jazykem novočeské reklamštiny.