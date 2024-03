Názor

Čím jsou pro nás dnes vlastně Velikonoce? Vypadá to totiž, že o jejich duchovní poselství, o obětování se za lidstvo a zmrtvýchvstání se zajímá málokdo, a pokud se o něčem opravdu veřejně diskutuje, je to jen náš, a tedy vlastně okrajový zvyk vymrskávání pomlázkou. Že by to bylo tím, že jsou Velikonoce zkomercionalizované?