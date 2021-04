Špenát, zelí nebo cibule. Barvení vajíček zkuste letos bez chemie jen tím, co máte doma

JAK PŘIPRAVIT PŘÍRODNÍ BARVY ■ hnědá/skořicová

Do vody vložíte slupky ze žlutých cibulí. ■ červenohnědá Do vody vložíte slupky z červených cibulí. ■ červená Do vody nakrájíte nebo nastrouháte červenou řepu. Další možností je vložit vejce do červeného vína (vodu již nepřidáváme). ■ fialová Do vody vložíte nakrájené červené zelí. ■ tmavě modrá až šedá Do vody rozmačkejte borůvky. ■ tmavě žlutá Na jeden litr vody dejte čtyři vrchovaté lžíce kurkumy nebo kari. ■ světle zelená Ve vodě nechte vylouhovat tři hrsti kopřiv či pažitky. Touto cestou docílíte jemného zeleného odstínu, tónování. ■ tmavě zelená Ve vodě povařte mražený špenát. Pro sytější odstín přidejte trochu kmínu.