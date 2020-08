VOKÁČ: Vynucené chyby automobilek. Kvůli snižování emisí nezbývá na ostatní vývoj čas ani finance

PRAHA Automobilky zažívají špatné časy. Nejen kvůli koronaviru, ten jejich potíže jen zdůraznil a prohloubil. Trápí je emisní tažení proti nim a nutnost vyrovnat se s přísnými pravidly pro emise oxidu uhličitého. Zákazníci často skuhrají, že je boj s emisemi na úkor kvality, a jak ukazují některé příklady z poslední doby, mají nepochybně pravdu.

Moderní auta jsou čím dál složitější. Částečně za to mohou právě emisní požadavky, částečně také vývoj požadavků samotných zákazníků, kteří jsou „zmlsaní“ z chytrých telefonů a podobné funkce vyžadují od palubních systémů svých nových vozů.



Software a veškerá elektronika se stávají stěžejní součástí konstrukce automobilu. Zároveň je to v daném objemu část, které automobilky nerozumí zdaleka stejně dobře jako svým tradičním disciplínám.

Potíže s technologiemi

Takový složitý software i hardware týkající se digitální výbavy vozu je totiž součástí automobilového světa vlastně pár let. Ano, i auta před deseti nebo dvaceti lety mívala pokročilá elektronická řešení, ale dnes je vše propojeno se vším a složitost neuvěřitelně narostla. Zároveň v tomto případě nemohou automobilky tak snadno opisovat od uživateli oblíbených výrobců mobilních telefonů.

Jednoduše proto, že i když se to dnes s oblibou říká, auto není jen smartphone na kolech. Je to mnohem složitější elektronické zařízení, které má navíc diametrálně odlišné nároky na bezpečnost z hlediska funkčnosti i na zabezpečení z hlediska kybernetických rizik. Tato složitost má různé důsledky, které ale většinou znamenají určité trápení jak pro automobilku, tak pro uživatele.

V poslední době například přišly na přetřes údajné potíže automobilky Škoda se softwarem nové generace modelu Octavia i se softwarem chystaného elektromobilu Enyaq. Software zpozdil uvedení nové generace VW Golf a následně i octavie a stále není v některých verzích úplně doladěn, takže Škoda nejspíš, alespoň podle tvrzení odborářů, nemůže vyrábět naplno, jak by bylo například třeba s ohledem na přání zákazníků. Stejně nedoladěný má být software chystané elektrické novinky, ostatně Volkswagen u svého ID3, jehož bude Enyaq blízkým příbuzným, vyrábí auta zatím většinou na sklad – s tím, že teprve později dostanou konečnou verzi softwaru.

Koncern Volkswagen není sám, kdo má potíže s moderními „digitálními“ technologiemi. A vlastně mohou být u VW rádi, že řeší komplikace při oživování softwaru auta a u palubního systému. U Fordu a BMW mají, zdá se, v tuto chvíli ještě větší bolehlav. BMW v průběhu srpna pozastavilo výrobu svých plug-in hybridních modelů, tedy aut se spalovacím motorem, ale zároveň baterií, která umožňuje čistě elektrický dojezd v řádu desítek kilometrů.

Důvodem přerušení výroby je riziko, že auto při nabíjení vzplane kvůli možnému zkratu. Majitelům těchto vozů zatím BMW doporučuje je nenabíjet a firma hledá řešení. Stejně je na tom Ford, který zákazníky varoval před rizikem vzniku požáru u plug-in hybridního modelu Kuga. Nové SUV si dle zástupců automobilky získalo u zákazníků velkou oblibu, teď ale čelí stejným potížím jako u BMW.

Drahé řešení

Bylo by snadné svalit v takových případech vinu čistě na automobilky, jenže to je příliš rychlý a nespravedlivý soud. Ano, v důsledku jsou tato selhání chybami automobilek a ty za to rozhodně zaplatí – ať už na odškodném, poklesu zájmu zákazníků a poškození image, nebo čistě v rámci snahy se s potížemi vypořádat (další výdaje na technická řešení, ale i marketing). Jenže automobilky byly do této současné situace, kdy se zdá, jako by nová auta byla šitá horkou jehlou, vlastně dotlačeny.

Moderní auto je čím dál častěji záležitost nesnadného kompromisu. Kompromisu, který musí v první řadě zajistit, že vůz splní různé legislativní požadavky, mezi nimiž se kromě nároků na bezpečnost, hlučnost a další technické požadavky v poslední době vyšvihly do popředí právě emise. Jejich snižování je takovou mantrou, že na ostatní oblasti vývoje auta nezbývá tolik času a financí. A tak mohou automobilky relativně snadno udělat chybu, a to především v oblastech, které jsou pro ně nové a s nimiž nemají dlouhodobé zkušenosti.

Hledání řešení emisních problémů je navíc natolik drahé, že aby auta zůstala pro zákazníky dostupná, musí se čas od času šetřit i jinde. Nářky nad tím, že dříve bývala auta bytelnější, proto také nejsou úplně mimo. Jen to není proto, že by dnes automobilky nechtěly, aby vaše nové auto nevydrželo tak dlouho jako dříve, či proto abyste si museli brzy koupit nové.

Ne, je to jednoduše proto, že na dražší a bytelnější materiály nezbyly peníze, respektive by při jejich využití bylo auto natolik drahé, že by si ho cílová skupina zákazníků nemohla dovolit. Automobilky byly k těmto všem chybám moderních vozů dotlačeny a zdá se, že než se s nastalou situací srovnají, neexistuje z ní cesta ven. A než se vše usadí, může to trvat i déle než deset let.