Vládní představitelé i jejich poslanci by si měli dobře rozmyslet, zda jim necelé dvě miliardy ročně do státního rozpočtu stojí za to. Nesrovnatelně více by snadno mohli získat například utlumením šedé ekonomiky, snížením počtu státních úředníků a tím i paralyzující byrokracie, zlepšením podmínek pro rozvoj podnikatelského sektoru apod.

Snahy či tendence uvalit na tichá vína spotřební daň se v určitých časových periodách pravidelně opakují.