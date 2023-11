Zmatky v české zahraniční politice. Tragikomickou tečkou je český premiér s nutellou

Prezident mluví o zrušení práva veta v EU, což by byl zásadní posun od přijetí Lisabonské smlouvy. Úplně by to změnilo dynamiku v Unii a očekával jsem, že vláda s prezidentem postoje v takto zásadních otázkách ladí. Nejspíš ne. Premiér Fiala reagoval, že nic takového by vláda nepodpořila. Další disonance mezi prezidentem a vládou panuje v otázce českého velvyslance v Rusku. Vláda ho tam vrátit chce, prezident nikoli. Je zarážející, že zrovna vůči Rusku mezi nimi panuje zcela zbytečný nesoulad.

O další zábavu se nám postarala ministryně Černochová, která začala vystupovat z OSN, zatímco ministr Lipavský oznámil ambici, aby se ČR ucházela o post nestálého člena RB.

Útok Hamásu na Izrael a jeho odpověď předznamenaly, že se vztahy mezi Západem a arabským světem zkomplikují. My nemůžeme jinak než podpořit Izrael. Hrůzný teroristický čin si zaslouží jasnou a ráznou odpověď a boj s terorismem je rozhodně naší prioritou. Arabské země, jakkoli jsou mnohdy vlažné vůči Hamásu, se musí postavit na stranu Palestinců.

Cesta ministra Síkely do Saúdské Arábie se možná zachránit ještě dala, kdyby ministryně obrany nevyběhla na náměstí zabalená do izraelské vlajky, čehož se zúčastnil právě i ministr Síkela. Mě hesla typu „from the river to the sea“ (od řeky k moři) také štvou a vzrůstající antisemitismus děsí, ale politici mají formální nástroje na vyjádření svého postoje. Demonstrace nechme aktivním občanům. Vzhledem k marginálnímu rozsahu propalestinských protestů v Česku mi iniciativa ministryně obrany přijde trochu přestřelená.

Horší než se Saúdy to bude s Katarem. Ten Hamás přímo podporuje a hostí na svém území špičky této teroristické organizace. Vláda sázela na katarský zkapalněný plyn, čeští ministři tam v čele se Síkelou letěli, ale pochybuji, že nám Katar ochotně otevře dveře i kohoutky. Vládě podporu Izraele nevyčítám, ale nejspíš jsme vsadili na špatného plynového koně.

Nutella a chybějící miliarda

Africké turné premiéra Fialy se také neobešlo bez facky. Nigérie Fialovi zrušila návštěvu ani ne den před příletem. Důvod? „Nigérie by nebyla schopna zajistit odpovídající přijetí a program.“ Absurdní. Premiérovi a ministrovi zahraničí nezbývá nic jiného než stát, usmívat se a přesvědčovat veřejnost, že je to úplně normální, zatímco zkušení diplomaté neskrývají rozhořčení. Je možné, že za tím je podpora Izraele v OSN. Ale nevylučoval bych ani to, že premiér s prázdnýma rukama a vysypanou kapsou není pro Nigerijce zajímavý partner. Koneckonců vláda na strategické projekty v Africe pro roky 2023 a 2024 vyčlenila přesně nula korun. To bude ale pro ministerstvo zahraničí ten nejmenší problém. Na provoz mu bude chybět miliarda.

Vypadá to, jako by se ministři, kteří selhávají ve své práci, snažili více zapojit do zahraniční politiky, která má zatím jako jediná u veřejnosti kladné hodnocení. Bohužel ale tvoří zmatek a názorně se ukazuje, že zahraniční politika není jednotná a hlavně není nijak koordinovaná. Ministerstvo zahraničí se ukázkově postavilo za Ukrajinu i Izrael, ale celkový aktivistický přístup, který od vlády vidíme, našemu renomé v zahraničí spíše škodí.

Doma je sice ministr Lipavský chválen, ale pokud si nechal vzít z rozpočtu již zmíněnou miliardu, tak to bohužel skončí jen u jeho PR a hlavní úkoly a strategie MZV se plnit nebudou. Zároveň s napětím očekávám slíbenou revizi vztahů s ČLR, kterou ohlásil pan ministr. Jsem zvědav, jak do toho zapadá cesta bezpečnostního poradce premiéra Tomáše Pojara, kterého zároveň doprovázel šéf ÚZSI Vladimír Posolda.

Tragikomickou tečkou je český premiér, naříkající před bavorským supermarketem, že německá nutella je větší a levnější…

Autor je poslanec hnutí ANO.