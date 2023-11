Nuance nutelly. Jak Fialovi (bez)moc obnažila mezi regály německého supermarketu

Podobně jako většina jeho poddaných v předvánočním čase totiž překročil hranice, geografické, ale svým způsobem i metaforické, které dělí náš malý svět od toho zářivého na západě.

A v německém Waldsassenu – v supermarketu Aldi Süd – mezi regály prohýbajícími se zbožím zjistil Fiala to, co jsme všichni věděli už dávno. Že jsme překročili Rubikon luxusu a stali se tichými aristokraty střední Evropy. Moje generace si ještě vzpomíná, jak nenaplnitelně tehdy, na konci osmdesátých let, znělo heslo o dohnání a předehnání Německa. A heleme se, je to tady. Aspoň v másle a kečupu jsme Německo už předehnali.