ZVĚŘINA: Nadšení není na povel. Ví to i Timmermans?

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans zajel do Ostravy, kde slíbil 18 miliard korun jako příspěvek na pouhelnou éru, což je určitě dobře a regionu to pomůže.

Nicméně s nadšením obyvatel České republiky nad zelenými plány Unie to moc nepohne. Jsme skeptičtí a v porovnání se západními sousedy relativně chudí.

Tuzemský důchodce nemůže jen tak pokrčit rameny nad tím, že mu v příštích letech plánovaně vzroste cena za elektřinu a teplo, a to třeba i násobně. Na rozdíl od bohatších sousedů platí za energie daleko podstatnější díl svého důchodu. Dost dobře si neumí představit, jak svůj přes deset let starý automobil vymění za mnohonásobně dražší elektromobil a ještě mu zbude na nabíječku do garáže (pokud tedy nějakou má).



Záchrana planety i technologický pokrok jsou bohulibé cíle a i většina obyvatel chudší části Unie je podporuje. Jenže chleba se začíná lámat v okamžiku, kdy se ti zapomenutí a znejistění musejí uskromnit o hodně víc než blahobytní.

Těm, kdo zesměšňují obavy z dopadů unijních klimatických cílů, připomeňme francouzské žluté vesty. Nemusí to být menší.