Jak probíhala expedice v Peru? Čtenářům odpovídá horolezec Marek Holeček

Zodpovězené otázky

OTÁZKA (26.8.2019 11:48) ttm Marku, jaký jsi měl pocit, když jsi stál v místech, kde před téměř padesáti lety zahynula československá expedice? Mrazilo tě v zádech?

Marek Holeček: (26.8.2019 13:52) Život je pro živé a vzpomínky na ty jenž odešli mě neděsí. Jen si uvědomuji křehkost bytí, kdy vteřiny rozhodují, aniž bych je dokázal jakkoliv ovlivnit, Však zabývat se tímto neuchopitelnem, beru jako ztrátu času.Maara

OTÁZKA (26.8.2019 11:34) Honza Gratulace k super úspěchům. Kdy přijde na řadu další pokus o průstup Rupálskou stěnou na Nanga Parbat, příští rok?

Marek Holeček: (26.8.2019 13:48) Je to možné že Rupál... Kdo ví. Nicméně teď si zatím pohrávám s myšlenkou, která spíše směřuje k neprolezené západní stěně, téměř osmitisícového Masherbrumu. Maara

OTÁZKA (26.8.2019 11:33) Adéla Dobrý den, co byl pro Vás nejsilnější zážitek z poslední expedice v Peru?

Marek Holeček: (26.8.2019 13:45) Návrat.....:))) Já se tak těšil domů, do Podolí, do lékárny..."doprdele", já se tak těšil :) Maara

OTÁZKA (26.8.2019 11:30) Sobert Rattler A co Evropa? Pane Holečku, chystáte nějaké nové trasy také v Evropě? Nebo už je příliš "provařená"? Ať se daří.

Marek Holeček: (26.8.2019 13:43) Alpské štíty jsou jednoduše dostupné a tím je spousta již "vyžrána". Tím zároveň neříkám, že se nedá ledacos vymyslet. Však pro mě nemá cenu stát frontu před krámem, kde u regálů již probíhá boj, když za rohem nikoho nepotkáte. Přitom je tam zboží luxusní a ještě v prostředí, které pro vaše oči není ošahané....Maara

OTÁZKA (26.8.2019 11:28) Monika Kozlíková Na výstupy cestujete po celém světě, jak zvládáte svůj milostný život? Tohle Vám přece nemůže žádná tolerovat. Usadíte se někdy?

Marek Holeček: (26.8.2019 13:30) Tuhle otázku přepošlu své ženě...., páč ta není pro mě, že? Jen doufám, že si to po těch dvaceti letech nerozmyslí :) Maara

OTÁZKA (26.8.2019 11:26) Pepé Pane Holečku, kolik řádově stojí vybavení, které jste sebou měl při výstupu na Huascarán? Jak pečlivě ho vybíráte? Máte své šťastné karabiny? S pozdravem, Josef

Marek Holeček: (26.8.2019 13:27) Zdravím Josefe, vybavení dostávám a k tomu si vybírám jen z toho, co je nejlepší na současném světovém trhu. Jelikož vše ostatní je již empirie... Tak ať aspoň něco v té řadě proměnných je v pohodě, o čem dál již nemusím přemýšlet. Jinak žádné talismany v podobě materiálu nemám. Jedná se o spotřební zboží. Čili v průseru se spravedlivě modli ke všem bohům. Páč nevím, který zrovna je doma :) Maara

OTÁZKA (26.8.2019 11:25) Martin S. Marku, jak byste zhodnotil expedici na Huandoy? Byla nějaká krize, nebo vše probíhalo podle plánu?

Marek Holeček: (26.8.2019 13:16) Jediná krize možná byla v mé hlavě... Než jsem odjížděl do Peru, tak jsem byl už vnitřně utahaný. Jednoduše "utrajdaný" z neustálého přemisťování, jak stěhovavý pták bez hnízda. Naštěstí vše přešlo a Virakoča k nám byl milostivý. Takže good :) Však teď nastává dovča..., kterou ukončím, až si řeknu:"STAČÍ":) Maara

OTÁZKA (26.8.2019 11:24) Štefan Co říkáte na současnou situaci, která panuje na Mount Everestu - fronty, desítky mrtvých, nezodpovědnost... Pamatujete to také, nebo se to zhoršuje? Díky.

Marek Holeček: (26.8.2019 13:07) Zde se hodí jedno pořekadlo: "Kdo chce tam, pomozme mu tam". Lidé mohou být hloupý, však těm není pomoci, pokud nechtějí pomoc. Pak jsou lidé, kteří se chovají hloupě, i když hloupí nejsou, přestože se tak chovají. Chtít po Nepálu regulaci výstupů je zhola blbost.Zaprvé to přináší do státní kasy a vyvolenému obyvatelstvu zisk. A je to jeden z těch výrazných příjmů. Zadruhé v zemi, kde nemají ani odpadové hospodářství, se nesnažme protlačit optiku západního světa. Čili nedostatek představivosti těch, kteří se v davu hrnou za symbolem Himálaje, jsou stejné klapky na očích, jak u koně. Přitom stačí se podívat kolem sebe.Však jejich volba a já ji naprosto respektuji. Maara

OTÁZKA (26.8.2019 11:23) Ludvík Knír Dobrý den Marku, jaký výstup pro Vás byl během kariéry nejnáročnější? Díky!

Marek Holeček: (26.8.2019 12:42) To se nedá generalizovat a udělat nějakou esenci, z které bych vyždímal jeden zážitek... Každé období a výprava měla své. Což je vlastně paráda, že. Není to nuda a o to běží.Maara

OTÁZKA (26.8.2019 9:50) Meda Jak dlouho se musíte přátelit se svým lezeckým parťákem, abyste mu stoprocentně v horách věřil? Díky, M.

Marek Holeček: (26.8.2019 12:38) Chodím k němu celý rok a to každou neděli na oběd...:) Ale vážně. Najít parťáka není nikterak složité, jelikož váš pohyb v prostoru posílá impulzy. No a ty přitahují, nebo "odpinknou" nepotřebné. Samo sebou počet je limitní a není to seznam ze Zlatých stránek. Však co zbude a že nakonec je toho jen do pěti prstů, je naprosto dostačující, aby jste nemohli hrábnout špatně. Mých čtyřicet expedic a řada parťáků,jenž se v průběhu protočilo, budiž mi svědkem. Nikdy nenastala minela.... Maara

OTÁZKA (26.8.2019 9:46) Fanouš Marku, jak si vybíráte nové trasy? Lézt po těch popsaných už vás nebaví?

Marek Holeček: (26.8.2019 12:25) Na opakování cest není zatím čas, jelikož těch nevylezených směrů, je mnohonásobně víc. Takže vybrat si nový směr není ni složitého. Však následně zrealizovat záměr, kde se musí sejít , myšlenka, dovednost se štěstím,... o to běží :) Což je zobecnění pro pokustóny, ať v umění, vědě, sportu, nebo pro jakoukoliv jinou lidskou činnost, která chce něco tlačit dopředu Maara

OTÁZKA (26.8.2019 9:45) Vladislav P. Dobrý den, do kolika let ještě plánujete zdolávat světové vrcholky? Je mi 45 let a rád bych se k lezení, byť více amatérskému, vrátil. V mládí to byla má vášeň. Vláďa

Marek Holeček: (26.8.2019 12:18) Zdravím Vláďo, člověk může dělal s radostí jakoukoliv činnost, jen do té doby, dokud ho baví.Po horách se dá lézt,běhat,chodit a tak dále, anebo tam jen trávit čas. I to poslední je představa fajn.Limitovat se předem časem...., je nedostatek představivosti, či známka, že už toho všeho mám dost.Maara

OTÁZKA (26.8.2019 9:43) Rudolf z Hané Pane Holečku, co Vás žene na Vašich výstupech vpřed? Nebojíte se, že Vás expedice jednou budou stát život? S přáním pevného zdraví, Rudolf

Marek Holeček: (26.8.2019 12:11) Zdravím Rudolfe... Na otázku, co mě bude stát život, budou odpovídat nejspíš ti druzí. Ta základní je, zda mě život baví. No a zda za něco ten život stál..., nechme až historikům. Maara

OTÁZKA (25.8.2019 22:56) Ondra Máro, jakou další 'prasárnu' ještě letos chystáš? Díky a ať se daří. Máro, jakou další 'prasárnu' ještě letos chystáš? Díky a ať se daří.