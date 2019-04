Proč je ANO kritické k EU a s čím jde do voleb? Odpovídá lídryně kandidátky Charanzová

Hnutí ANO je proevropská strana, která nezpochybňuje členství Česka v Evropské unii, kritizuje ale její poslední vývoj. Slova Dity Charanzové, jedničky kandidátky ANO pro květnové volby do Evropského parlamentu. S čím půjde ANO do voleb a jakým směrem by se podle ní měla ubírat unie? Charanzová odpovídá v online rozhovoru se čtenáři serveru Lidovky.cz. V příštích dnech budou následovat chaty s dalšími lídry kandidátek pro evropské volby.

OTÁZKA (3.4.2019 11:33) Lada Dobrý den, zajímalo by mne zda je vaší představou zastupovat v Bruselu ČR nebo naopak vystupovat jako jeden z úředníků EU a vnucovat nám požadavky EU i pokud by byly v rozporu s národními zájmy ČR. Dobrý den, zajímalo by mne zda je vaší představou zastupovat v Bruselu ČR nebo naopak vystupovat jako jeden z úředníků EU a vnucovat nám požadavky EU i pokud by byly v rozporu s národními zájmy ČR.

Dobrý den Lado, jdu do Bruselu bojovat za české zájmy. Nakonec posledních pět let jsem nedělala nic jiného a jsem ráda, že je za mnou kus práce vidět. Třeba od půlky května budeme napříč zeměmi EU všichni volat levněji. A to je moje dílo. Jedna zcela konkrétní věc, kterou rozhodně nevymyslel žádný úředník, ale jedna Charanzová, která si to prosadila od A do Z. Ale jsou to i docela jasné české věci, kterým jsem pomohla. Zeptejte se ocelářů, digitálních firem, hoteliérů, byznysu, ale třeba i držitelů zbraní. Často jsem já šla do boje proti armádě úředníků – a vybojovala, co se dalo. Když dostanu šanci od vás voličů, budu v tom pokračovat. Jinak děkuji všem za zaslané dotazy, za čas i energii, bylo mi potěšením a budu se někdy zase opět těšit. Všem pěkné odpoledne, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 11:53) Tomáš Dobrý den, jelikož jste příjemná a atraktivní dáma, tak by mě zajímalo, jak se liší chování mužských kolegů politiků k Vám i obecně ženám na české scéně od té evropské. Děkuji za odpověď a ať se daří. Dobrý den, jelikož jste příjemná a atraktivní dáma, tak by mě zajímalo, jak se liší chování mužských kolegů politiků k Vám i obecně ženám na české scéně od té evropské. Děkuji za odpověď a ať se daří.

Dobrý den Tomáši, díky za otázku. No ono se mi hůře hodnotí, častěji jsem v kontaktu s těmi evropskými politiky. Řekla bych ale, že politika má u nás i v Bruselu stejně ostré lokty a s tím se musí každý vypořádat, ať je to žena, nebo muž. Hezký den vám přeji, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 12:04) Jan Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, jakým způsobem souzníte s vnitrostátní politikou hnutí ANO? Lidé to totiž moc nevědí, ale politika na evropské úrovni se dělá v rámci frakcí, kde je to trochu o něčem jiném. A trošku osobnější dotaz - Máte ráda projev a nasazení šéfa vaší frakce, pana Verhofstadta? Děkuji za odpovědi. Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, jakým způsobem souzníte s vnitrostátní politikou hnutí ANO? Lidé to totiž moc nevědí, ale politika na evropské úrovni se dělá v rámci frakcí, kde je to trochu o něčem jiném. A trošku osobnější dotaz - Máte ráda projev a nasazení šéfa vaší frakce, pana Verhofstadta? Děkuji za odpovědi.

Dobrý den Jane, začnu tím osobnějším: ne ve všem se s Guy Verhofstadtem shoduji, ale rozhodně má nasazení a svými projevy, do kterých dává doslova všechno, dokáže zaujmout….A s vnitrostátní politikou ANO v těch zásadních věcech souhlasím. Mějte se pěkně, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 6:12) Jaroslav Bárta Včera jste vyjádřila podporu projektu 20 VŠ organizovnému rektorem Olomoucké univerzity Millerem, jehož předmětem má být změna postojů Čechů k EU. Tedy tímž Millerem, který chtěl před rokem, jako reakci na vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách, vysílat studenty s "kvalitními" informacemi měnit postoje lidí v regionech. Chcete tento svůj sociálně inženýrský postoj a podporu takovéto osobě ještě nějak "vyšperkovat" nebo se raději svým spoluobčanům, na které se evidentně díváte jako na neinformované, hloupé podlidi, za takovou aroganci omluvíte? Včera jste vyjádřila podporu projektu 20 VŠ organizovnému rektorem Olomoucké univerzity Millerem, jehož předmětem má být změna postojů Čechů k EU. Tedy tímž Millerem, který chtěl před rokem, jako reakci na vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách, vysílat studenty s "kvalitními" informacemi měnit postoje lidí v regionech. Chcete tento svůj sociálně inženýrský postoj a podporu takovéto osobě ještě nějak "vyšperkovat" nebo se raději svým spoluobčanům, na které se evidentně díváte jako na neinformované, hloupé podlidi, za takovou aroganci omluvíte?

Dobrý den pane Bárto, reagovala jsem včera na iniciativu Olomoucké univerzity zvýšit informovanost lidí o EU. Nevidím v tom na rozdíl od vás žádné sociální inženýrství, ale naopak velmi potřebnou činnost. Jsem ráda, že se k aktivitě připojila další dvacítka vysokých škol, očividně i ony vidí v nedostatku informací problém a pokusí se přispět k jeho nápravě. Nemám se za co omlouvat. Přeji klidné dny, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 6:20) Milan Kdy by melo Cesko prijmout Euro? Kdy by melo Cesko prijmout Euro?

Dobrý den Milane, tak určitě ne dnes nebo zítra. Ideálně v době, až bude eurozóna konsolidovaná a bez vnitřních problémů. A také po věcné, celospolečenské a apolitické debatě, která by u nás měla proběhnout. Mějte se pěkně, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 9:36) Eberhardova Co se deje v novinarstvi, ze dovolite psat lidem, kteri neovladaji cesky jazyk? Lidryne ? No dovolte? To neni ani anglicky, ani cesky. S prominutim velmi Ubohe. Abych sem mohla napsat, byla jsem nucena vyplnit dlouhy dotaznik o osobnich udajich. Muj dotaz: Jake vzdelani musi mit novinar, nebo lepe redaktor, aby mohl uverejnovat svoji nedostatecnou znalost ceskeho jazyka? Jak prispivaji noviny k vzdelanosti naroda a dalsich generaci??? Je mozne, ze to redakce povazuje za trendy a cool. Bohuzel nikoliv - OSTUDA. Jiz nekolikrat jsem zaznamenala, ze souhlasite s timto smerem, ale vseho moc skodi. Preji pekny den a intenzivni douku v redakci Zdravim editory a lektory, kteri to uvedou na spravnou cestu. Eberhardova Co se deje v novinarstvi, ze dovolite psat lidem, kteri neovladaji cesky jazyk? Lidryne ? No dovolte? To neni ani anglicky, ani cesky. S prominutim velmi Ubohe. Abych sem mohla napsat, byla jsem nucena vyplnit dlouhy dotaznik o osobnich udajich. Muj dotaz: Jake vzdelani musi mit novinar, nebo lepe redaktor, aby mohl uverejnovat svoji nedostatecnou znalost ceskeho jazyka? Jak prispivaji noviny k vzdelanosti naroda a dalsich generaci??? Je mozne, ze to redakce povazuje za trendy a cool. Bohuzel nikoliv - OSTUDA. Jiz nekolikrat jsem zaznamenala, ze souhlasite s timto smerem, ale vseho moc skodi. Preji pekny den a intenzivni douku v redakci Zdravim editory a lektory, kteri to uvedou na spravnou cestu. Eberhardova

Dobrý den paní Eberhardová, k přihlašovacím údajům ve formuláři se bohužel vyjádřit neumím, snad tedy alespoň k onomu označení lídryně. Slovo, které se ustálilo v českém jazyce, ale osobně se mi také nelíbí. Přeji vše dobré a pěkný den, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 9:54) Jarda Dobrý den pí. Charanzová. Vaše hnutí, je proevropské. Ale nelíbí se vám, poslední její vývoj. Mám tomu rozumět tak, pokud nebude EU, podle představ ANO, tak bude prosazovat s tohoto spolku odchod? I když by bylo nejlepší občanské referendum. Aby si lidé sami rozhodly, kde a s kým chtějí žít. Děkuji za odpověd. Jarda Dobrý den pí. Charanzová. Vaše hnutí, je proevropské. Ale nelíbí se vám, poslední její vývoj. Mám tomu rozumět tak, pokud nebude EU, podle představ ANO, tak bude prosazovat s tohoto spolku odchod? I když by bylo nejlepší občanské referendum. Aby si lidé sami rozhodly, kde a s kým chtějí žít. Děkuji za odpověd. Jarda

Dobrý den Jardo, díky za dotaz. ANO je vůči EU kritické, ale zároveň říká, že pro nás není alternativou z EU vystupovat. S tím se plně ztotožňuji. Je třeba změn, je nutné se o ně aktivně snažit a prosazovat je, bojovat za české zájmy. Zahrávat si s vystupováním z EU je ale špatně, podívejte se, jak mává brexit takovou ekonomikou jako má Velká Británie. Pro nás by dopady byly mnohem citelnější, například by dramaticky by vzrostla nezaměstnanost, zvýšila by se cena všeho dováženého zboží, rostly by ceny potravin atd. Chápu rozčarovanost některých lidí z EU, do jisté míry si za to Unie může sama, některé její kroky postrádají zdravý rozum. Zapomněla naslouchat lidem, s čím nejsou spokojeni, a vést s nimi dialog. To bychom měli taky napravit. Mějte se pěkně, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 9:59) Kamil Vy tvrdíte, že jste kritičtí, ale proč hlasujete proti České republice v kvótách, v podpoře afričanů a ničení dieslových motorů? Vy tvrdíte, že jste kritičtí, ale proč hlasujete proti České republice v kvótách, v podpoře afričanů a ničení dieslových motorů?

Dobrý den Kamile, nikdy jsem nehlasovala proti zájmům České republiky. Nic na tom nezmění ani lži, které někdo účelově vypouští na sociální sítě a různé dezinformační weby. Nic z toho není pravda. Pěkný den, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 10:18) Rudolf z Hané Dobrý den, paní Charanzová, postoj hnutí ANO k EU je místy naprosto nečitelný. Občas jste proevropští, občas byste rádi (alespoň ústy vedení) nechávali všechno na národních státech. Jak si tedy tu EU vlastně představujete? Dobrý den, paní Charanzová, postoj hnutí ANO k EU je místy naprosto nečitelný. Občas jste proevropští, občas byste rádi (alespoň ústy vedení) nechávali všechno na národních státech. Jak si tedy tu EU vlastně představujete?

Dobrý den Rudolfe, členství v EU je pro Českou republiku je jednoznačně výhodné a správné. Z hlediska ekonomických zájmů, ale i ukotvení ČR ve společenství demokraticky a prozápadně smýšlejících států. Má kritika směřuje vůči tendenci zasahovat do některých oblastí lidských životů i fungování firem či úřadů přebujelou regulací. To je prostě fakt. Ponechme na národních úrovni to, co si každý stát lépe ošetří sám. EU by se měla soustředit na klíčové oblasti jako je třeba vnitřní trh, kde se nám stále nedaří odstranit všechny překážky. To je podstatné i pro české firmy, 84 % našeho exportu míří právě na evropský trh. Měli bychom být také schopni lépe zajistit naši bezpečnost. Tam EU v posledních letech tápala, podívejme se, jaká byla reakce na uprchlické vlny? Jak dlouho jsme se točili na nesmyslných kvótách? Brusel nebyl dostatečně akceschopný v naprosto prioritní věci. To je chyba a to by se mělo změnit. Mějte se pěkně, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 10:30) Miroslav Vaněk Budete v EU prosazovat politiku míru, pochopení zájmů druhých, tolerance a směřování k prosperitě EU v obchodní spolupráci s USA, Ruskem i Čínou , nebo politiku zarputilosti, sankcí a protivýchodního strašení jdoucí k duhu zejména zbrojařům, armádám a Službám ? Budete v EU prosazovat politiku míru, pochopení zájmů druhých, tolerance a směřování k prosperitě EU v obchodní spolupráci s USA, Ruskem i Čínou , nebo politiku zarputilosti, sankcí a protivýchodního strašení jdoucí k duhu zejména zbrojařům, armádám a Službám ?

Dobrý den pane Vaňku, s demokratickými státy prosazuji otevřenou politiku a spolupráci, která by měla vést k prosperitě. S některými dalšími hledáme cesty spolupráce na bázi oboustranně výhodných ekonomických vztahů, kroky některých jiných nám dialog komplikují. Abych byla konkrétní, nad anexí Krymu nelze zavřít oči a říci, že je vše v pořádku. Strašit ale rozhodně nikoho nehodlám, jen je dobré se na věci dívat realisticky. Pěkný den vám přeji, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 10:56) romana Jakým směrem by se podle vás měla Unie zaobírat? Jakým směrem by se podle vás měla Unie zaobírat?

Dobrý den Romano, díky za dotaz. Unie by se podle mne měla vrátit ke své podstatě, řešit to podstatné – bezpečnost a fungující trh. A naopak být opatrná v tom, co všechno další regulovat (momentálně třeba řeším, zda mají mít zahradní traktůrky povinné ručení – a to není vtip!). Legislativy se na nás z Bruselu někdy valí prostě moc, v řadě ohledů si národní legislativa jednotlivých států poradí lépe sama (klasickým případem je třeba sociální oblast, daňové otázky atd.). Takže EU by slušelo, kdyby si určila priority, pro ně stanovila zrychlené procedury, ubrala na úřadování a byrokracii… Méně molochu a víc zdravého rozumu. Snad tak alespoň obecně postačí. Mějte se hezky, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 10:58) Dominik Dobrý den, paní Charanzová, co vedlo stranu ALDE k tomu, že upustila od systému "Spitzenkandidat" a místo toho vytvořila tým několika kandidátů na předsedu EK? A kdo by byl podle Vás tím nejlepším kandidátem? Děkuji za odpoveď. Dobrý den, paní Charanzová, co vedlo stranu ALDE k tomu, že upustila od systému "Spitzenkandidat" a místo toho vytvořila tým několika kandidátů na předsedu EK? A kdo by byl podle Vás tím nejlepším kandidátem? Děkuji za odpoveď.

Dobrý den Dominiku, osobně jsem ráda, že se ALDE takto nakonec rozhodlo, systém jednoho „Spitzenkanidáta", který se musí automaticky stát předsedou Komise, nepovažuji za správný. Předsedu Komise bychom měli vybírat společně s Evropskou radou, tj. s premiéry všech členských zemí. Za předsedu Komise bych ráda viděla člověka, který má v politice něco za sebou a bude umět dobře vnímat potřeby jednotlivých zemí. Pěkný den, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 10:58) Karel Pašek Jak by podle Vás měla ideálně fungovat Evropská unie? Jak by podle Vás měla ideálně fungovat Evropská unie?

Dobrý den Karle, otázka nad kterou bychom určitě mohli vést sáhodlouhé filozofické debaty. Ale když se mám vejít do pár slov, tak bych řekla, aby EU dělala méně, ale lépe. Měla fungovat s větší lehkostí: více selského rozumu a akceschopnosti. Udělejme reset, podívejme se, kde jsou priority, určeme si, jak je umíme prosazovat ve zrychleném režimu – a nesnažme se život lidí regulovat evropskou legislativou v každém jednom detailu. Tak, snad jsem na nic podstatného nezapomněla, díky a zdravím, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 11:01) Pavel Souhlasíte s dvojrychlostní Evropou? Nebude chyba, když Česko zůstane v pomalejším pruhu? Děkuji. Souhlasíte s dvojrychlostní Evropou? Nebude chyba, když Česko zůstane v pomalejším pruhu? Děkuji.

Dobrý den Pavle, díky za tuhle otázku. Debaty o dvou rychlostech v EU se vedou již dlouho, já EU dnes vnímám spíše jako vícerychlostní. Neberu argument, že jsme v pomalejším pruhu třeba proto, že nemáme euro. Švédi ho taky nemají a nemyslím, že by byli méněcennými členy EU. My můžeme hrát prim v EU, pokud se o to sami přičiníme, když budeme dostatečně razantní, budeme umět hledat spojence u jiných zemí Unie, půjdeme si tvrdě za svým. Mám-li použít ten příměr, buďme v rychlém pruhu tím, co si dokážeme vyjednat a jak budeme v Bruselu respektováni. A to je dle mého zcela reálný cíl, jen je potřeba mít v EU dostatek schopných lid...Mějte se pěkně, Dita

OTÁZKA (3.4.2019 11:02) Karel Č Dobrý den, čím mě přesvědčíte, abych ve volbách do Evropského parlamentu dal hlas zrovna ANO? Dobrý den, čím mě přesvědčíte, abych ve volbách do Evropského parlamentu dal hlas zrovna ANO?