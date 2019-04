Proč je ANO kritické k EU a s čím jde do voleb? Ptejte se lídryně kandidátky Charanzová

PRÁVĚ MŮŽETE POKLÁDAT SVÉ OTÁZKY

Hnutí ANO je proevropská strana, která nezpochybňuje členství Česka v Evropské unii, kritizuje ale její poslední vývoj. Slova Dity Charanzové, jedničky kandidátky ANO pro květnové volby do Evropského parlamentu. S čím půjde ANO do voleb a jakým směrem by se podle ní měla ubírat unie? Ptejte se Charanzové v hodinovém online rozhovoru se čtenáři serveru Lidovky.cz, který začíná ve středu 3. dubna ve 12 hodin. V příštích dnech budou následovat chaty s dalšími lídry kandidátek pro evropské volby.