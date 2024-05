Od Pražského hradu po Národní divadlo. Architekt a výtvarník Vlastislav Hofman byl renesanční osobností

Štefánikův most | foto: Zdeněk Lukeš

Vymyslel, jak zachovat staré opevnění Pražského hradu, maloval a kreslil, tvořil kubistické jehlance i dekorace Národního divadla nebo navrhoval mosty přes Vltavu. To vše zvládal všestranný umělec Vlastislav Hofman. Letos je tomu právě 140 let, kdy se narodil, a 60 let, kdy zemřel.