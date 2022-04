Statečný až do trpkého konce. Plukovník Pták zemřel na konci pochodu smrti vyčerpáním

Hrdým partnerem rubriky Kalendář hrdinů je společnost Česká zbrojovka

Josef Pták pocházel z Lub u Klatov, kde se narodil 7. srpna 1894. Po maturitě stačil zvládnout jen čtyři semestry oboru učitelství biologie a chemie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V červnu 1915 ale musel do války. V lednu 1916 odjel na italskou frontu, kde v srpnu 1917 padl do zajetí a na jaře 1918 se přihlásil do čs. legií. Vrátil se do vlasti v hodnosti nadporučíka. Po zajišťování slovenského území zůstal v armádě jako důstojník pěchoty z povolání.

Během následujících let získal obrovské množství zkušeností v řadě posádek a funkcí. V roce 1920 absolvoval kurz školy generálního štábu a v letech 1922–1923 Vysokou školu válečnou. Přirozená inteligence a pedagogické nadání se projevily, když v letech 1927–1932 učil všeobecnou taktiku nejprve v kurzech velitelů oddílů a pak na Vysoké škole válečné.