Bludiště pro děti? Jeho atmosféru skvěle vystihl třeba spisovatel Fuks ve svém Spalovači mrtvol

Dnes se ještě jednou vrátíme na pražský Petřín k další zajímavé stavbě, jejíž počátky datujeme do posledních let 19. století. Tentokrát však nezamíříme na vrchol rozhledny, ale do historie a taky zrcadlového bludiště...

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč