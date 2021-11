A jak to bylo dál? Diváci se pokračování Sexu ve městě dočkají již 9. prosince

Nic není jako dřív. Pokračování seriálu Sex ve městě nese oficiální název And just like that (Prostě jen tak) a kromě sexem posedlé Samanthy na natáčení chybí i stylistka Patricia Field, která herečky oblékala od roku 1998 foto: Getty images

Desetidílný seriál A jak to bylo dál? naváže na původní Sex ve městě (Sex and the City). Divákům na televizi HBO a platformě HBO Go nabídne pokračování osudů oblíbených hrdinek se vším, co k nim patří - humoru, módě a vztahových peripetií.