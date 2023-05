Cannes prověřuje americké hvězdy. Často se setkávají jen s vlažným přijetím

Oddechnout si mohl už na počátku festivalu herec Johnny Depp, kterého při jeho comebacku (který on sám odmítl tak označovat) vítaly davy příznivců a publikum zahajovacího filmu Jeanne du Barry – Králova milenka od francouzské režisérky Mawenn jej odměnilo vřelým potleskem.

Se znatelně menším nadšením se potkala mainstreamová atrakce letošní přehlídky, snímek Indiana Jones a nástroj osudu, pátý díl slavné série s Harrisonem Fordem v hlavní roli (a první snímek ze série, který nerežíroval Steven Spielberg). Světová premiéra očekávaného hitu si podle serveru Variety vysloužila jen vlažný potlesk, akční scény a vtipné průpovídky herečky Phoebe Wallerové-Bridgeové, představitelky hlavní ženské role, se v sále setkaly spíše s nevýraznou reakcí a při některých částech 142 minut dlouhého snímku bylo slyšet, jak si nezaujatí diváci ve francouzštině šeptají.

May December. Natalie Portmanová, Charles Melton a Julianne Mooreová doprovodili v Cannes soutěžní snímek Todda Haynese

Dalším nesoutěžním americkým příspěvkem v programu letošní přehlídky je nový snímek veterána Martina Scorseseho – a jeho úplně první western. Kriminální drama Killers of the Flower Moon s Leonardem DiCapriem a Robertem De Nirem v hlavních rolích se dočkalo bouřlivého mnohaminutového potlesku vestoje.

Další potlesk přišel poté, co režisér Scorsese poděkoval „všem, kteří byli s filmem spojeni, včetně svých starých kamarádů Boba a Lea“, a Osedžům, příslušníkům indiánského kmene, o nichž snímek pojednává. Film natočený podle bestselleru Davida Granna je kriminálním příběhem založeným na skutečnosti, odehrává se ve 20. letech 20. století v Oklahomě a popisuje sériové vraždy členů bohatého kmene, které vyvolaly rozsáhlé vyšetřování FBI.

Jennifer Lawrenceová dává hlas afghánským ženám

Přímo v hlavní festivalové soutěži se představil snímek Todda Haynese May December, kde Julianne Mooreová hraje hvězdu, která před lety prožila bulvárem sledovaný vztah s výrazně mladším mužem. Minulé události se začnou připomínat v okamžiku, kdy ji s

amotnou má ztvárnit hollywoodská herečka v podání Natalie Portmanové. Další ze slavných amerických hereček, které se letos v Cannes představily, je Cate Blanchettová. Ve snímku The New Boy, který soutěží v sekci Un certain regard, zvárnila excentrickou australskou jeptišku, která se ve 40. letech minulého století ujala domorodého chlapce s mimořádnými schopnostmi. I v tomto případě ale zprávy hovoří o pouze vlažném přijetí.

Silný snímek přivezla do Cannes herečka Jennifer Lawrenceová, tentokrát ovšem v roli producentky. V roce 2021, když se v Afghánistánu vrátil k moci Taliban, se společně s producentem Justinem Ciarrocchim rozhodla oslovit afghánskou filmařku, která by natočila dokument o drastické proměně životních podmínek tamních žen. Režisérkou filmu Chléb a růže, který se v Cannes představil zvláštní projekcí, je Sahra Mani, jež nyní žije ve Francii. „Tento film přináší poselství od žen v Afghánistánu: buďte prosím hlasem těch, kdo jsou umlčeni pod diktaturou Talibanu,“ uvedla autorka při premiéře.