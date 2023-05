Zpíjení se namol v divadle příliš nevychází. Adaptace filmu Chlast ve Švanďáku zaujme až finální scénou

Pijáckou anabázi čtyř experimentujících středoškolských učitelů na Smíchově režíruje Thomas Zielinski. Opomenout nelze ani dramaturgický vklad Martiny Kinské, která připravila obsahově exkluzivní programovou brožuru, v níž představuje v ukázkách velké literáty, píšící – pod dojmem vlastních zkušeností – o alkoholu (Marguerite Durasová, Charles Baudelaire, Charles Bukowski, Jack London), najdeme tam i recept na Hemingwayův koktejl Smrt odpoledne.

Čtveřice dobrých herců hraje s jistotou

Učitel dějepisu Martin (Petr Stach), Nikolaj (Jacob Erftemeijer), seznamující gymnazisty se základy psychologie, zasvětitel do krás a zákonitostí hudby Peter (Tomáš Petřík) a tělocvikář (Robert Jašków) se plus minus nacházejí ve stavu vyhoření a v úvodu inscenace to prezentují stereotypně bezobsažnými osloveními studentů, tedy publika.