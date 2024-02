Berlinale vyhrál film o návratu francouzské koloniální kořisti do Beninu

O vítězství francouzsko-senegalsko-beninského dokumentu rozhodla mezinárodní porota pod vedením keňsko-mexické oscarové herečky a režisérky Lupity Nyong’oové.

Dahomey se věnuje návratu pokladu někdejšího dahomejského království z Francie do místa původu, které je v dnešním západoafrickém Beninu. Poklad, konkrétně 26 artefaktů ukořistěných v roce 1892 na africkém území v období kolonizace, Francie vrátila Beninu v roce 2021.

Loni se vítězem stal francouzsko-japonský dokument Na lodi Adamant. Tématem filmu bylo plovoucí zdravotnické zařízení Adamant, které na Seině v srdci Paříže poskytuje ambulantní péči lidem s duševními poruchami.

Sedmičlenná mezinárodní porota v hlavní soutěžní sekci vedle hlavní ceny, kterou byl Zlatý medvěd, letos rozdala i řadu Stříbrných medvědů, což jsou ocenění za jednotlivé filmařské a herecké kategorie. Za nejlepší scénář dostal medvěda německý režisér Matthias Glasner za drama Sterben (Umírání), které rovněž režíroval.

Britská herečky Emily Watson si odnesla Stříbrného medvěda za nejlepší výkon ve vedlejší roli, konkrétně v irsko-americko-belgickém filmu Small Things Like These (Takové maličkosti) režiséra Tima Mielantse. Jako nejlepší herec v hlavní roli pak dostal ocenění rumunsko-americký herec Sebastian Stan za thriller A Different Man (Jiný člověk).

Nejlepším režisérem byl vyhlášen dominikánský filmař Nelson Carlos De Los Santos Arias za film Pepe.

Cenu poroty si z Berlína odváží francouzský režisér Bruno Dumont za sci-fi L’Empire (Říše). Velkou cenu poroty získal korejský režisér Hong Sang-su za snímek pod anglickým názvem A Traveler’s Needs (Potřeby cestovatele). Hong Sang-su stejnou cenu získal na Berlinale už v roce 2022.