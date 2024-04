Povědomý konec světa v Bukurešti. Režisér Radu Jude natočil sžíravou satiru o novodobém vykořisťování

Dny evropského filmu ■ Přehlídka nabídne tři desítky filmů renomovaných režisérů i soutěž debutů. ■ Hlavní část Dnů evropského filmu proběhne od 4. do 9. dubna v Praze v kinech Světozor, Edison Filmhub a v kině Přítomnost, v Brně pak v kině Art. Ostravské části festivalu bude patřit od 4. do 10. dubna Minikino. ■ Od 10. do 14. dubna nabídne festivalové filmy další desítka kin v České republice.