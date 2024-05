Dvakrát jinudy tamtéž. Lucerna Music Bar hostí bluesové hvězdy Reverenda Peytona a Delvona Lamarra

V rámci koncertní série Prague International Bluenight zahraje 21. května v Lucerna Music Baru výborný kytarista a bluesový bavič Reverend Peyton s kapelou The Reverend Peyton’s Big Damn Band. O den později, 22. května, na stejném místě vystoupí přední americký hráč na Hammondovy varhany Delvon Lamarr se svým radostně roztančeným triem.

Zábava na prvním místě

The Reverend Peyton’s Big Damn Band patří k americké bluesové smetánce. Předskakoval například na turné ZZ Top, byl nominován na cenu Blues Music Award a dostalo se mu cti několikrát koncertovat v legendárním klubu Ground Zero Blues Club v mississippském Clarksdale, který patří slavnému herci Morganu Freemanovi.

To, čím kapela přitahuje zástupy fanoušků po celém světě, je její pódiová show: v bluesové muzice jen málokdo dokáže spojit hudební virtuozitu s naprostým nadhledem a zábavnou show v tom nejlepším slova smyslu.

The Reverend Peyton’s Big Damn Band Lucerna Music Bar

21. května 2024

Reverend Peyton je nejen mistrem hráčského stylu zvaného fingerpicking, ale také sběratelem starých resofonických i běžných akustických kytar, stejně jako různých dalších tradičních i značně bizarních nástrojů, například třístrunného cigar boxu nebo proslulé „puško-kytary“, s níž natočil populární virální video.

Společně s frontmanem tvoří kapelu jeho žena Breezy, hrající na valchu, a nový bubeník „Brother Jacob“ Powell, jehož souprava je poskládaná z nejrůznějších věcí, jako je barel nebo kufr, stejně jako z kusů tradičního bubenického vybavení.

The Reverend Peyton’s Big Damn Band má na kontě desítku alb, to poslední vydal v dubnu 2021 v době covidové pandemie pod příznačným názvem Dance Songs For Hard Times.

Za vším hledej ženu

Hudba, kterou provozuje Delvon Lamarr Organ Trio, se často označuje „feel good music“, tedy „hudba pro dobrou náladu“. Je to směs poskládaná z šedesátkového soul-jazzu, svůdného neworleanského funku a klasického instrumentálního soulu s příměsí kytarového acid rocku.

Naživo je trio ze Seattlu k nezastavení, překypuje energií, improvizací a spontánností.

Delvon Lamarr Organ Trio, Brno, 9. 4. 2022

Delvon Lamarr je na varhany samouk, zpočátku je stěhoval z klubu do klubu, hrál cizí skladby, sotva se uživil.

Delvon Lamarr Organ Trio Lucerna Music Bar

22. května 2024

V roce 2015 došla Delvonově ženě Amy Novo trpělivost a navrhla mu, že převezme zodpovědnost za jeho hudební kariéru, aby vše další, co bude muset v budoucnu udělat, bylo pouze najít spoluhráče a napsat a hrát vlastní hudbu. Což hudebník rád přijal, Amy Novo je manažerkou jeho kapely a on sám se může soustředit na vlastní tvorbu.

V Lamarrově triu se vystřídalo několik bubeníků i kytaristů, do Prahy s varhaníkem přijede bubeník Sam Groveman a kytarista Jon FooShee. Kapelu jsme viděli ve vyprodaném sále brněnského Sono Centra v rámci přehlídky JazzFestBrno a šumperského Domu kultury coby hvězdu festivalu Blues Alive.

V Praze zahraje Delvon Lamarr Organ Trio vůbec poprvé.