Biografie Ulrychových v půli cesty. Kniha mapuje působení sourozenců na hudební scéně

Hity. Mezi nejslavnější písně sourozenců Ulrychových patří Nechoď do kláštera, Javory nebo Jízda králů. foto: Supraphon

Zní to opravdu neuvěřitelně, ale sourozencům Haně a Petrovi Ulrychovým se kvapem blíží šedesáté výročí společné umělecké práce – na hudebním poli se sešli poprvé ve skupině Vulkán založené roku 1964. Ale zajdeme-li ještě o něco dále, jejich společnou stopu najdeme už v brněnském divadelním kvasu o pár let dříve. To už stojí za knižní ohlédnutí. Jmenuje se Putovali hudci a jeho autorem je Jiří Vondrák.