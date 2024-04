Mé filmy vypráví o síle myšlenek, říká rakouská režisérka Jessica Hausnerová

Lidovky.cz: Váš předchozí film Malý Joe vyprávěl o tom, jak rodič ztrácí kontrolu nad svým dítětem, v novince z výběrové střední školy Club Zero kladete důraz na děti. Proč jste se k tématu vrátila z druhé strany?

Z tohoto úhlu jsem se na to ještě nedívala, ale máte pravdu. Oba filmy se zabývají ztrátou kontroly rodiče nad dítětem, která vyvolává velmi existenciální strach. V Clubu Zero už jde o teenagery, jejich rebelie je tak úplně jiná než v Malém Joeovi. Jedná se o generaci, která chce být nezávislá a mít své vlastní životní cíle.

Lidovky.cz: Jak jste portrét této generace vytvářela, aby působil autenticky, a ne jako představa dospělého o dnešní mládeži?

Pohled filmaře bude vždy subjektivní, takže nějakému zkreslení se nevyhnete. Nejspíš ani neexistuje způsob, jak zobrazit celou generaci, na to se skládá z příliš mnoha jedinečných lidí. Já ovšem své filmy vyprávím s určitým odstupem a to mi snad i umožňuje někoho ukázat, ať už mladé nebo generaci rodičů. Každý je v mém filmu vidět z trochu distancované perspektivy, která ponechává velký prostor pro interpretaci. Ten je podle mě nutný, protože všechno je spekulace.

Do jisté míry dokážeme pochopit, co si druzí myslí nebo cítí, ale nikdy ostatním nebudeme rozumět doopravdy. To bychom si měli přiznat. V Clubu Zero začne několik mladých lidí věřit velmi absurdní a radikální myšlence. Okolí se snaží pochopit, co se děje, ale nejde to. Nikdy nemáme všechny odpovědi.