Když Gunther obsluhoval Přátele. Podívejte se na zajímavosti, které o kavárníkovi možná nevíte

Gunther, neúnavný zaměstnanec kavárny Central Perk, na sebe v seriálu upozornil neopětovanými city k Rachel Greenové. Po hlavní šestici hrdinů byl postavou, která se objevila v nejvíce epizodách seriálu. V mnohých ze 185 dílů ale zastává „němou“ roli, kdy je vidět při práci za barem, zatímco se spolu hrdinové baví na křesle. Mimochodem, Gunther poprvé promluvil až ve 33. epizodě (takže zhruba v polovině druhé série), kdy v celém díle pronesl jedno jediné slovo - „jasně“ (yeah).

Gunther se už před kavárnou snažil prosadit jako herec. Hrál postavu jménem Bryce v seriálu Všechny mé děti (Ally My Chidren), scenáristé ho ale odepsali a jeho postavu pohřbili pod lavinou. Guntherovi tak nezbylo nic jiného, než vzít práci v kavárně.



Mimochodem, ačkoliv pracoval v kavárně, nikdy na scéně skutečnou kávu nedělal. Seriálový kávovar byl sice funkční, ale šlo o starý model, který by svým hlukem rušil natáčení. Štáb ho ani nezapojoval do elektřiny. Tyler to prozradil pro server Buzzfeed.

Ačkoliv má s hlavní šesticí mnoho společných scén, kamarádi ho mezi sebe nikdy pořádně nepřijali. To reflektuje fakt, že ani jeden z nich (a ani divák) se nikdy nedozví Guntherovo příjmení.

Gunter umí plynně nizozemsky. To předvedl, když Rosse nazval ezelem (oslem). Když paleontolog okamžitě odpoví, že to Gunther je ezel, číšník uzavře hádku větou: „Jij hebt seks met ezels“ (Máš pohlavní styk s osly).



V epizodě Jak si Joey přivedl novou slečnu (4. série, 5. díl) dojde k polibku Gunthera a Phoebe. Tato příběhová linka ovšem v žádném z pozdějších dílů není více zmíněna.



Jedna z příběhových linek měla být o tom, že se Gunther sestěhuje s Rachel. Oběma hercům se myšlenka nelíbila, tak od ní scenáristé upustili.

Postava Gunthera se měla objevit i v nikdy nevysílaném sitcomu Nikdo se nedívá (Nobody´s Watching). Pro ten si tvůrci chtěli „vypůjčit“ i celé kulisy kavárny Central Perk. Seriál, pod kterým byli podepsaní tvůrci sitcomu Scrubs: Doktůrci, ale podle testovacího vysílání pilotní epizody publikum nepobavil, takže televize projekt zrušila.