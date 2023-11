Tvrdý pád z výšin. Marvels je největší dosavadní propadák studia Marvel

Film režiséra Louise Leterriera za první víkend stržil 55 milionů dolarů a jen o malinký kousek před ním stojí první Ant-Man, který Marvelu během prvních dvou dnů vydělal 57 milionů. Co se nešťastných Marvels týče, jejich víkendové tržby v domovských Spojených státech přisypaly do marvelovského prasátka necelé 22 miliony dolarů, což je při rozpočtu kolem 275 milionů dolarů alarmující neúspěch a hrozí reálné riziko, že si na sebe snímek nevydělá.

Celkové víkendové tržby po připočtení výdělků z dalších zemí včetně Česka nakonec činily 110 milionů dolarů, což je při zmíněných nákladech na výrobu a propagaci stále velmi málo. Recenze navíc Marvels nehodnotí nijak nadšeně, obecně se soudí, že jde o další z řady průměrných a ničím nevybočujících marvelovek.

Na druhé straně se ale nedá říct, že by kvalitativně šlo o vyslovený průšvih. Jednou to prostě přijít muselo a odneslo to právě pokračování filmu Captain Marvel z roku 2019, který mimochodem rovněž nebyl přijat nijak nadšeně. Nicméně v kinech přes miliardu v pohodě stržil, čili v táboře studia Marvel nebyl důvod ke znepokojení.

Finanční neúspěch Marvels je hořkým soustem pro všechny zúčastněné, ale nejvíc asi pro režisérku Niu DaCostu, pro níž to byla první marvelovská zakázka a nabízí se samozřejmě zásadní otázka, zda také ne poslední. A opět, rozhodně nejde o to, že by svou práci odbyla. Podílela se na scénáři, protkala snímek množstvím poměrně funkčních vtipů, celý ho pojala v duchu fan fiction, neměla potřebu film natahovat na nesmyslnou délku, čili přistoupíme-li k němu jako k oddechové zábavě, nemůžeme z kina odcházet nespokojeni.

Pokud se ovšem už zkraje automaticky nenaladíme na zvolna se vzdouvající vlnu marvelovského „hejtu“ a poměrně nelogické nostalgii po „zlatých marvelovských časech“. Ohlédneme-li se zpět, tak ne všechno, nač Marvel sáhl, se automaticky rovnalo zlatu. Co se výdělků týče, tak samozřejmě, ale zavzpomínejme. Zatímco první Iron Man z roku 2008 byla trefa do černého, která to celé odstartovala, už dvojka o dva roky později byla poměrně slabá, režisér Jon Favreau šel od válu a v trojce z roku 2013 musel situaci zachraňovat Shane Black, mimo jiné scenárista pecek jako Poslední skaut nebo Smrtonosná zbraň.

Britský herec, režisér a největší shakespearolog mezi filmaři Kenneth Branagh celkem odvážně pojal prvního Thora (2011) jako rozmáchlé divadelní představení v kulisách Ásgardu, ale už druhý díl s podtitulem Temný svět (2013) v režii Alana Taylora čpěl rutinou a neonově rozvířený, místy až sebeparodický kabát, co kterého ho v dalších dílech Ragnarok (2017) a Láska jako hrom (2022) navlékl žertéř Taika Waititi, rovněž nemusel sednout – a také nesedl – každému.

Vezmeme-li v potaz stránky ČSFD.cz jako měřítko „masového“ vkusu a úspěchu, tak například první Black Panther figuruje v modrých číslech – v kinech ale vydělal rovněž přes miliardu – stejně jak první Captain Marvel, dále nepodarek Eternals (2021), pro který studio zlanařilo oscarovou režisérku Chloé Zhao, nebo Black Widow (2021).

Samozřejmě je tu pohádkový úspěch týmovky Avengers, v rámci něhož se Endgame z roku 2019 na nějaký čas stal nejvýdělečnějším filmem všech dob, ale k němu nelze vzhlížet donekonečna. I když to podle posledních nezaručených zpráv z velitelství Marvel vypadá, že se té vidiny šéf Kevin Feige nechce vzdát za žádnou cenu a hodlá jít do akce přes mrtvoly. Doslova, neboť jedním z nápadů, jak strnulý kolos jménem Marvel opět rozpohybovat, prý bylo povolat zpět do akce původní Avengers. Včetně těch, kterým už zazvonila hrana. Ale kdo ví, třeba se jen několik let sprchovali společně s Bobbym Ewingem z Dallasu.