Zemřel americký režisér Peter Bogdanovich. Proslul jako představitel Nového Hollywoodu

Ve věku dvaaosmdesáti let zemřel ve čtvrtek ráno v Los Angeles ve svém domě Peter Bogdanovich. O úmrtí umělce informovaly mimo jiné agentura AP a časopis The Hollywood Reporter s odvoláním na jeho dceru Antoniu Bogdanovichovou. Bogdanovich proslul počátkem 70. let jako jeden z představitelů takzvaného Nového Hollywoodu.