Estébáci a mimozemšťané. Jiří Macháček v komediálním retro seriálu ČT vyšetřuje záhady pozdní (para)normalizace

Zrod nového seriálu České televize podnítila skutečnost, že v Československu se za socialistické éry opravdu konal výzkum paranormálních jevů. To je ovšem opravdu jen odrazový můstek pro ryze vyfabulovanou komedii o partě „krotitelů duchů“, která se v podmínkách pozdního socialismu věnuje nadpřirozeným událostem.

A soudě podle první epizody je ani tolik nezkoumá, jako spíš detektivně vyšetřuje.

Tým badatelů právě doplnila mladá posila inženýr Bek (Jan Cina), nadšenec pro obor, který je až příliš ochoten věřit záhadným jevům. Jeho protipólem a nejbližším kolegou je skeptický matador Zajíc (Jiří Macháček), který naopak nevěří ničemu, nebo to aspoň tvrdí.

Jejich první společný případ se týká kruhů v obilí a mrtvoly zamrzlé v kusu ledu. Bek se těší na setkání s mimozemšťany, Zajíc pátrá po racionálnějším vysvětlení.

Potkávají přitom některé charakteristické prvky tehdejší reality, jako je zemědělské družstvo s přidruženou výrobou nebo dobové výdobytky výpočetní techniky. A také příslušníky Státní bezpečnosti.

Koprodukční model je zpět

Seriál To se vysvětlí, soudruzi! vyrobila Česká televize ve spolupráci s německou ZDF a tvůrci se výslovně hlásí k odkazu seriálů jako Návštěvníci nebo Létající Čestmír, které právě v dotyčné době vznikaly v koprodukci Československa a západního Německa.

To se vysvětlí, soudruzi! Režie: Matěj Chlupáček, Michal Samir

Scénář: Miro Šifra, Lucie Vaňková, Marie Stará

Hrají: Jiří Macháček, Jan Cina, Anna Fialová, Leoš Noha a další Na ČT od 3. března 2023

Tehdy stáli tvůrci před zajímavým (a na jisté úrovni zjevně splnitelným) úkolem vytvořit takovou seriálovou realitu běžného života, která bude připadat přirozená jak zdejšímu, tak západoněmeckému publiku.

Samozřejmě díky tomu nemohla být v dotyčných seriálech přítomná ideologie, ale zároveň je také nelze brát jako úplně věrné svědectví o tom, co vše obnášel život na zdejší straně železné opony.

V tomto ohledu přináší nová česko-německá koprodukce zdánlivě výraznou změnu, když jedněmi z hlavních postav učinila dvojici příslušníků StB, atraktivní a trochu moc ráznou vyšetřovatelku Snížkovou (Anna Fialová) a jejího dobráckého kolegu Horu (Leoš Noha).

Jejich agenda se totiž kryje s vyšetřováním ústavu paranormálních jevů, a tak se pravidelně setkávají na jednotlivých případech. Nad mrtvolou se přou o vyšetřovací pravomoci (přičemž badatelé mají navrch a po běžných kriminalistech není ani vidu), neshodnou se v míře politického zápalu, ale když na to přijde, jednají ve shodě a případ mimozemské záhady završí ruku v ruce.

Jaký tohle vytváří obrázek o skutečnosti osmdesátých let? Samozřejmě ještě o dost zkreslenější než Létající Čestmír. A to ne snad proto, že by příslušníci StB museli být nutně zobrazováni s rohy a kopytem, ale spíš kvůli ignorování základní logiky doby, která tu má sloužit jako zdroj zábavného koloritu. Respektive jakékoli logiky vůbec.

To je totiž na úvodní epizodě nového seriálu vlastně to největší zklamání: že je její děj celkově chatrný, humor křečovitý a zápletka zoufalá. A samozřejmě to není nějak nevyhnutelně dáno tím, že se tu řeší nadpřirozené jevy: třeba právě zmiňovaní Návštěvníci dokládají, jak je možné skloubit fantazii, humor a soudržný příběh.

Z novodobých výletů do podobného období se jako dobrý příklad nabízí Svět pod hlavou, v němž se současný policista propadl do času svého dětství a dobral se k pochopení tragédie svého otce (ale zároveň si užil dost zábavy na festivalu politické písně). Že je možné podstatu života v minulém režimu nahlédnout s nadsázkou, a přece výstižně, ostatně dokázal také loňský seriál Volha.

Seriál To se vysvětlí, soudruzi! ve svém úvodním díle zvolil styl legrace, která je založená nikoli na zábavně nadsazeném komentáři ke skutečnosti, ale na nepodloženém plku. Kvůli tomu se ale do období, jež česká (a bezpochyby ani německá) společnost stále nemá přesvědčivě vyřešené, vracet nemusel.