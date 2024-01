Úletem k protidrogové prevenci. Seriál České televize Adikts je tak bizarní, že se může stát kultem

Mladí lidé ve věku 15–29 let berou znepokojivé množství drog. Jak je přesvědčit, aby se mírnili, případně snad ani nezačali? Českým televizním seriálem? To by ale muselo být něco opravdu nečekaného, aby to v dané cílové skupině někdo vůbec zaregistroval.

Tak nějak museli uvažovat strůjci kampaně Zkratky, jejíž součástí je i šestidílná hraná série Adikts. Kampaň pořádá Česká asociace pojišťoven spolu s Policií ČR a seriál pro ČT vytvořila produkční firma Shore Points, projektu se účastní i komunikační agentura McCann a PR agentura Hero & Outlaw.

Pro seriálový výstup je ovšem klíčové jméno scenáristy a režiséra Adama Sedláka, který už svou kreativitu prokázal například oceňovaným snímkem Banger.

I tam hrály drogy podstatnou roli a dokonce došlo i na jakési ponaučení, prvořadá však byla nápaditě pojatá nekorektní legrace posazená na příběh prodchnutý až dětinskou naivitou. Teprve v tomto kontextu dává smysl také to, co se děje na obrazovce při spuštění Adikts.

Série má pět hlavních hrdinů, studentů prvního ročníku adiktologie (velmi volnou inspirací tu je skutečný studijní obor), přičemž jedna ze studentek je zároveň dcerou pedagožky Jensenové. Ta zastává tolerantní (až revoluční) přístup k drogám, jejím protějškem je pedagog Jelínek, sadistický učitel anatomie a příležitostný tělocvikář, který by nejraději všechny závislé postřílel. Ti dva mimo jiné svádějí boj o post koordinátora české drogové politiky.

Katalyzátorem děje je jednak nová droga, která do Čech pronikla ze Srbska, jednak touha studentů poznat na vlastní kůži, s čím mají tu čest. Drogy jim pomohou dostat se zkratkou k tomu, kam by jinak vedla pracná cesta, ale tento zážitek bude nepochybně draze vykoupený.

To je jakási racionální „osvětová“ kostra, která nejspíš nese požadované sdělení. S tímto posvěcením ovšem dávají Adikts svému tvůrci příležitost k absurdní kreaci, která má na háku (ne-li někde jinde) téměř vše, nebere se vážně a vážně ji ani brát nejde.

Adikts Scénář a režie: Adam Sedlák

iVysílání České televize

Ale zároveň je znát, že jsou věci, na nichž režisérovi přece jen záleží a umí je – ať jde o výtvarnou stránku této vpravdě psychedelické podívané, o prostořeký humor, který tu chvílemi proudí pod tlakem, nebo o výběr zajímavých herců a práci s nimi.

Ve svých roztodivných rolích jsou dobří všichni mladí herci (Luciana Tomášová, Petr Uhlík, Martina Jindrová, Tadeáš Moravec, Kristýna Jedličková), objevem pak je obsazení zpěvačky Lenky Dusilové do role pedagožky Jensenové.

Tři zhlédnuté epizody této bizarně pokleslé podívané vyvolávají zatím zejména nevyhnutelné pobavení nad tím, že takový tvůrčí rauš zaštiťuje policie. Na požadované odstrašení od užívání drog se zatím příliš nedostalo, ale kdo ví, třeba přijde a bude o to účinnější.