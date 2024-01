Fuck cancer. Nejcennější na seriálu Smysl pro tumor jsou svědectví skutečných pacientů

Česká verze Smyslu pro tumor je adaptací belgického originálu ověnčeného cenou Prix Europa pro nejlepší televizní sérii roku 2018. Autor původního příběhu Leander Verdievel v něm zpracoval vlastní zkušenosti z dvouleté onkologické léčby a podle svých slov tak vzdal hold svému otci, který k vážné situaci přistoupil s úlevným humorem. Do českých reálií děj převedl Matěj Podzimek a režisérkou je Tereza Kopáčová.

Hrdina příběhu Filip (Filip Březina) je ambiciózní mladý muž – student medicíny v posledním ročníku, stážista na prestižním pracovišti, hráč ragby, úspěšný donchuan a zbožňovaný výhonek své rodiny. Vše se mu daří, má nakročeno k impozantní kariéře, možná už ne k tak skvělému charakteru. Šokující diagnóza leccos z toho promění – něco naráz, něco postupně.

Smysl pro tumor Režie: Tereza Kopáčová

Scénář: Mathias Claeys, Leander Verdievel, Matěj Podzimek

Mathias Claeys, Leander Verdievel, Matěj Podzimek Hrají: Filip Březina, Alžběta Malá, Jiří Bartoška, Tereza Brodská, Pavel Řezníček ad. Premiéra první části v neděli 7. ledna, 20:10, ČT1

Osmidílná série už svými upoutávkami nenenechává diváky na pochybách, o čem bude vyprávět, že totiž jejím tématem bude jednak naděje, s níž je dnes možné vážné diagnóze čelit, jednak přínos, který může pro člověka takový zásadní prožitek mít. A zároveň je zřejmý záměr nabídnout televiznímu obecenstvu „dramedy“ seriál zhruba ve stylu populárních Kukaček.

První epizoda si osudový nález nechává až na závěr, do té doby především důkladně a s rozvernou stylizací představuje Filipa, jeho rodinu nebo přátele a spolužáky.

Filip se příležitostně ujímá slova a s ironickým pomrkáváním komentuje svůj svět, obrazově se tvůrci vyřádili třeba na vděčné ilustraci lékařských specializací, pro něž se hrdina nerozhodl.

Tak, aby to opravdu každý pochopil, se předvádí vše, co se bude v příštích kapitolách nevyhnutelně měnit k lepšímu – Filipova přehnaná sebejistota až arogance, přezíravý vztah k sexuálním partnerkám (ten je ilustrován až do úmoru), úzké životní cíle.

Ukáže se také, kdo bude hrdinovou budoucí průvodkyní na cestě za lepším sebepojetím – mladá žena (Alžběta Malá), která pravidelně dochází na onkologické pracoviště, kde se léčí její milovaný dědeček (Jiří Bartoška).

Cenný dokumentární dovětek

Pokud bude mít někdo dojem, že úvodní epizoda urputně zábavným líčením hrdinových bohatýrských eskapád poněkud „tahá čas“, pak jej v takovém pocitu patrně ještě utvrdí prostor věnovaný žertovnému vykreslení Filipových rodičů a dalšího příbuzenstva.

Filipův otec (Pavel Řezníček) je zapáleným podnikatelem v oblasti dlažeb a obkladů a ještě zapálenějším fanouškem cyklistického sportu (pokud měl tuto charakteristiku už v belgickém originále, dávalo to možná větší smysl).

Dlouhé (předlouhé) otcovy výměny názorů s Filipovou matkou (Tereza Brodská), aspirující výtvarnicí, se proto točí kupříkladu okolo dovolených trávených výhradně u tratí cyklistických závodů. I tady je zjevně potřeba podrobně předvést, odkud se rodina odrazí k důležitějším cílům a autentičtějšímu životu.

Zřetelně nejcennější součástí první epizody je tudíž její dokumentární dovětek, v němž o svých zkušenostech promlouvají vrstevníci seriálového hrdiny: mladí lidé, kteří absolvovali onkologickou léčbu a zapojili se do pacientského projektu s energickým názvem Fuck Cancer, doprovodí svým svědectvím všech osm dílů Smyslu pro tumor. To je dobře.