Babička bude nadšená, že konečně nehraju vraha, říká hvězda nové štědrovečerní pohádky Filip Březina

Jakmile dorazí do restaurace, kde máme sraz, lidé kolem nenápadně zmlknou a začnou poslouchat. Většinu osazenstva podniku tvoří zaměstnankyně nedaleké reklamní agentury – a pro ty je Filip díky své atletické postavě, uhrančivým očím a chlapeckému charismatu nepřehlédnutelný.

Ostatně nepřehlédnutelný bude i na televizních obrazovkách, kde ho budete v následujících měsících potkávat velmi často – má jednu z hlavních rolí ve štědrovečerní pohádce Klíč svatého Petra a od ledna ho uvidíte v hlavní roli osmidílného seriálu České televize Smysl pro tumor. Jde o příběh studenta medicíny, jemuž nemoc zcela změní život. Původní belgická verze Gevoel voor tumor byla oceněna prestižní cenou Prix Europa pro nejlepší televizní sérii roku 2018.

Lidovky.cz: Před Vánocemi to skoro vypadá, že jsou jen dva typy lidí: jedni nakupují vánoční pyžama a svíčky s vůní jehličí už od října – a ti druzí si říkají, sakra, už je to tu zase... Jak to máte vy?

Já jsem něco mezi. Vánoce mi nevadí, ale nejsem ani vánoční fanatik. Dárky mám zatím jen dva, pro synovce. S rodinou si většinou dáváme jen maličkosti a ty chci sehnat až v Ostravě, kam se před svátky vracím. Půjčím si od mámy nebo od táty auto a pojedu si nakoupit, abych nemusel dárky složitě vozit vlakem sem a tam.

Lidovky.cz: Na Štědrý den se bude v České televizi vysílat pohádka Klíč svatého Petra, ve které jste ztvárnil jednu z hlavních rolí. Budete se dívat?

Určitě. Na televizní pohádku budeme koukat po mnoha letech, protože se nás doma schází hodně – jsem ze čtyř dětí, na svátky přijde i babička, navíc brácha už má dvě děti... Skoro čtyři hodiny zabere jen rozbalování dárků a na televizní pohádku není čas. Ale letos se samozřejmě vyhradí a všichni se budou dívat.

Lidovky.cz: Nebojíte se dobře míněné rodinné kritiky?