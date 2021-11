Vítěz Slavíka zpíval i o znásilnění. Za skladbu se kaje a chce ji vyřadit ze streamovacích služeb

Text písně Stává se to i v lepších rodinách Občas dám si trochu piva

A někdy i trochu rumu

Chodím domů o půl pátý

A melu pátý přes devátý Budím tě a mluvím nahlas

A jak to tak po ránu bývá

Chci ti být dobrým milencem

Jenže ty se nechceš milovat s flaškou od piva Stává se to i v lepších rodinách

Že chlap se vrátí v ranních hodinách

Tak se na mě má lásko nezlob

Že jsem přišel pozdě a bez bot Významně vedle tebe ležím

Přece se nevzdám tak lehce

Žena touží po milování

I když tvrdí, že zrovna nechce Chystám se zaútočit znovu

A rukou začínám šmátrat

Říkám ti něžný slova k tomu

Ty do toho začínáš nahlas plakat Říkám si, že asi štěstím

Tak přidávám na intenzitě

A v tuhle chvíli jako správný chlap

Má lásko vezmu si tě Jak jsem se snažil sundat džíny

Omylem přivřel obě oči

Ztratil jsem pojem o světě a usnul

A proto tahle píseň právě končí Stává se to i v lepších rodinách

Že chlap se vrátí v ranních hodinách

Tak se na mě má lásko nezlob

Že jsem přišel pozdě a bez bot Stává se to i v lepších rodinách

Že chlap se vrátí v ranních hodinách

Tak se na mě má lásko nezlob

Že jsem přišel pozdě a bez bot Stává se to i v lepších rodinách

Že chlap se vrátí v ranních hodinách

Tak se na mě má lásko nezlob

Že jsem přišel pozdě a bez bot A nechoval se

Jako James Bond