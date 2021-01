Olympiáda jako triumf nad covidem? Mohla by napravit ztracený rok a vrátit sport na vrchol

Praha Největší sportovní událostí příštího roku mají být odložené letní olympijské hry v Tokiu. Jejich konání by pro svět mělo také symbolický význam vítězství nad těžkými časy koronaviru.

Pro mnoho sportovců to byl letos ztracený rok. Pandemie koronaviru řadu z nich vyloučila ze soutěžního života, některým dokonce s předstihem ukončila kariéru. Jsou však i tací, jimž dění kolem covidu jejich vrcholový sportovní život prodloužilo. Například oštěpařka Barbora Špotáková se chtěla rozloučit letos na olympijských hrách v Tokiu. Kvůli odložení olympiády však posunula také ona svůj odchod ze scény.

Ostatně letní hry v Japonsku a jejich přeložení na následující léto jsou tématem, které ve světě rezonovalo po celý rok a s novým letopočtem se bude skloňovat čím dál častěji. Přitom od 24. března, kdy pořadatelé a Mezinárodní olympijský výbor odklad oficiálně oznámili, se situace ve svých důsledcích příliš nezměnila.

Stále panují nezodpovězené otázky, za jakých opatření hygienické bezpečnosti se bude olympiáda konat. Jestli se dostanou na stadiony také diváci. V některých odvětvích stále nejsou pevně určeny kvalifikační možnosti a kritéria. Ale především stále se neví, zda se největší sportovní svátek planety, který sledují miliardy lidí, bude moci vůbec uspořádat.

Čtyři scénáře

Předseda MOV Thomas Bach při listopadové návštěvě Tokia spolu s japonským premiérem Jošihidem Sugou a guvernérkou metropole Juriko Koikeovou svět optimisticky ujistili, že napřesrok se olympiáda uskuteční podle plánu od 23. července do 8. srpna.

„V současné době sestavujeme jakýsi kufřík s nářadím, kde jsou všechna možná opatření a pomůcky, které si dokážete představit. V příštím roce z něj budeme moci vyjmout ty správné věci a použít je k zajištění bezpečného prostředí pro všechny účastníky her,“ prohlásil tehdy Bach.

Do „kufříku s nářadím“ už mohl vložit také očkovací vakcínu, jejíž aplikování se rozjíždí po celém světě. V případě účinků, které si od ní lidstvo slibuje, by znamenala spásu také pro tokijskou olympiádu. Zatím se však neví, jakou bude mít účinnost a zda bude očkování podmínkou pro účast na hrách. Ať už jako aktivní sportovec, nebo v pozici člena realizačního týmu, výpravy, novináře či diváka.

I proto pořadatelé připravují čtyři scénáře, od toho nejkrizovějšího po optimistický bez výraznějších omezení, který je však vzhledem k aktuálního stavu velmi nepravděpodobný. Podle nich by se pak postupovalo a řídilo vhodnými pravidly. „Hry se příští rok v Tokiu uskuteční, ať už s covidem-19, nebo bez něj,“ prohlásil rezolutně předseda koordinační komise olympiády John Coates.

Jako jedna z možností se nabízí uspořádání podle vzoru již konaných událostí. Po jarním ochromení se například play off zámořských lig NBA a NHL hrály v izolovaných „bublinách“ na jednom místě. Vyřazovací boje fotbalové Ligy mistrů či Evropské ligy se zhustily do krátkých turnajů. Odjely se všechny tři cyklistické Grand Tour. Kromě Wimbledonu se konaly také tenisové grandslamy. Všechny akce však počítaly s přísnými pravidly, izolací vůči okolí a pravidelným testováním.

Euro může být skromnější

Bez těchto opatření se zřejmě neobejdou ani podniky, které se mají uskutečnit v první polovině roku. Z českého pohledu jsou nejatraktivnějšími biatlon v Novém Městě na Moravě, který letos odnesl koronavirovou pandemii jako jeden z prvních, mistrovství světa v hokeji nebo fotbalové Euro.

Hokejisté letošní šampionát ve Švýcarsku rovnou zrušili. Ten následující mají pořádat Lotyšsko s Běloruskem, ovšem kromě hrozby covidu se přetřásá také politická situace v druhé z jmenovaných zemí. Není tedy vyloučené, že výběr hostitelů ještě dozná změn.

Totéž je možné také v případě mistrovství Evropy ve fotbale, které bylo stejně jako olympijské hry o rok posunuto. Původně se mělo hrát ve dvanácti státech, ovšem nyní je ve hře i zredukování počtu pořadatelů. „Místo dvanácti zemí by Euro mohlo být v jedenácti, osmi, pěti nebo jedné zemi,“ uvedl v říjnu předseda Evropské fotbalové unie Aleksander Čeferin.

Podpora Japonců klesá

Zmíněné rázné prohlášení šéfa koordinační komise her Coatese o tom, že se olympiáda v Tokiu bude v roce 2021 konat stůj co stůj, má logické opodstatnění. Pořadatelé do dosavadní přípravy investovali obrovské finanční prostředky, které odklad o rok ještě navýšil. Přes snahy o snížení konečné částky má podle posledních odhadů jít celkem o 12,6 miliardy eur (přes 332 miliard korun).

Původně vstřícné přijímání pořadatelství ze strany japonského lidu se nyní navíc mění v klesající podporu. Podle nového průzkumu se vyslovilo pro konání her v zemi příští rok v létě jen 27 procent dotázaných obyvatel. Pořadatele může těšit aspoň přízeň domácích sponzorů. Prezident organizačního výboru Joširo Mori oznámil, že nové smlouvy podepíše všech 68 japonských partnerů.

Dne 25. března, kdy z Fukušimy znovu vyrazí na cestu olympijská pochodeň, by mělo být o osudu her jasněji. A když se je podaří uspořádat? „Bude to důkaz, že lidstvo virus porazilo,“ věří japonský premiér Jošihide Suga.